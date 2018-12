Un texte de Louise Boisvert



« C’est une question de capacité à mener deux chantiers en même temps », a expliqué la directrice du service de la Culture à la Ville de Québec, Rhonda Rioux.



L’opposition officielle critique depuis plusieurs jours la décision de l’administration Labeaume de réaffecter des sommes prévues pour l’agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque Étienne-Parent au profit du projet de bibliothèque Gabrielle-Roy au centre-ville de Québec.



La Ville de Québec a obtenu une subvention de 10 millions de dollars du ministère de la Culture et des Communications, dont une partie devait financer les travaux à Beauport.



L’administration Labeaume a plutôt choisi de concentrer les sommes pour moderniser la bibliothèque Gabrielle-Roy, un projet de près de 40 millions de dollars.



Du coup, elle reporte les travaux de la bibliothèque Étienne-Parent. « C’est un report, pas un abandon », soutient Mme Rioux.



La bibliothèque Étienne-Parent renouvelée devait ouvrir en 2020. La première pelletée de terre est maintenant prévue deux ans plus tard.



« Ce n’est pas pour bonifier le projet de Gabrielle-Roy, s’est défendue Mme Rioux, c’est pour diminuer la participation financière de la Ville de Québec dans le projet. »

La Ville a reçu l’approbation du ministère de la Culture pour réaffecter les sommes à un seul projet. Elle devra soumettre une autre demande de subvention pour les travaux de la bibliothèque Étienne-Parent.

Patience

Le maire de Québec comprend l’impatience de l’opposition de voir le projet de l’arrondissement de Beauport se réaliser.

Régis Labeaume souligne par ailleurs que le projet de Gabrielle-Roy est inscrit au programme triennal d’immobilisations depuis 15 ans.

« C’est une priorité, c’est le coeur du réseau, c’est la plus grosse bibliothèque de Québec », plaide le maire pour expliquer sa décision.

La réplique de l’opposition n’a pas tardé. Le conseiller de Québec 21 Stevens Melançon lui rappelle que la « bibliothèque Étienne-Parent est la deuxième plus importante ».

Fermeture prévue en 2019

Rappelons que la bibliothèque Gabrielle-Roy fermera ses portes en septembre prochain, lorsque le projet entrera dans une phase de construction majeure.

Les usagers de la bibliothèque seront invités à se déplacer au centre récréatif Saint-Roch pour avoir accès aux documents et postes informatiques.

La bibliothèque Gabrielle-Roy rouvrira ses portes en décembre 2021.