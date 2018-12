La Anne Lambert Clothing and Textiles Collection a amassé 23 mille vêtements, textiles et objets qui ont rapport au textile, depuis ses débuts en 1972. On y retrouve des artéfacts qui remontent à l'époque des momies au Pérou tout comme des vêtements plus récents. Cette année, un hommage est rendu à Mme Lambert, qui est toujours vivante.