Un texte d'Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement

Dans les corridors serrés de la COP24 au centre Spodek de Katowice, un petit attroupement de personnes bloque le passage. En s'approchant, on aperçoit l'explorateur suisse Bertrand Piccard, une véritable star depuis qu'il a complété un tour du monde à bord de Solar Impulse, un avion entièrement propulsé par l'énergie solaire. M. Piccard était en grande discussion avec… la nouvelle ministre québécoise de l'Environnement, elle-même issue du secteur aéronautique.

Une rencontre impromptue au cours de laquelle Mme Chassé a voulu comprendre comment Bertrand Piccard arrivait à réunir investisseurs, environnementalistes et décideurs politiques autour d'un même projet relié aux technologies vertes.

Pour sa première COP24, MarieChantal Chassé ne se sent pas trop dépaysée.

Il y a des parallèles avec d'où je viens, dit-elle. Je suis une scientifique, une ingénieure, et j'ai eu une éducation où on valorisait beaucoup la science. Je suis passionnée pour comprendre ces enjeux. MarieChantal Chassé, ministre québécoise de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Après quelques jours à arpenter les longs corridors du centre Spodek de Katowice, MarieChantal Chassé y voit les avantages d'assister en personne à la conférence des Nations unies, en regard de la politique sur le climat qu'elle devra présenter éventuellement. « Je ne suis pas à vous confirmer des actions ou des façons de faire ici, mais je peux vous assurer que le plan est en train de se confirmer, dit-elle. Mon message n'est que plus précis, plus structuré, mieux nourri. »

C'est le baptême de MarieChantal Chassé à la COP24, où la rattrapent les critiques sur le 3e lien à Québec et l'élargissement d'autoroutes, le genre de projets dont on entend peu parler ici.

En réponse à ces critiques, on la sent toujours hésitante, un peu irritée. Elle parle volontiers des bienfaits de l'électrification des transports, de l'argent supplémentaire que son gouvernement vient d'injecter afin d'aider les citoyens à se procurer une voiture électrique, du fait que le Québec jouit d'une excellente réputation dans les rencontres onusiennes sur le climat.

Mais elle peine à justifier le fait que ces projets risquent d'augmenter le nombre de véhicules à essence sur les routes.