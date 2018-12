« C’est sûr que ça n’a pas été une année facile, mais depuis septembre, on est réunifié », a soutenu le chef bloquiste par intérim, Mario Beaulieu, en procédant au bilan parlementaire de son parti.

« Malgré tout ce qui est arrivé, notre dernière session a probablement été une des meilleures sessions du Bloc québécois. […] Ce qui est important, au moins, c’est que Bloc sonne l’alarme » dans de nombreux dossier, a-t-il aussi plaidé.

Pour le Bloc québécois, la session a été marquée par la réunification. Nous sommes de retour à 10. Et c’est un euphémisme de dire que ça prend au moins 10 députés pour défendre les intérêts nationaux du Québec. Marion Beaulieu, chef intérimaire du Bloc québécois

À coup de motion ou de projets de loi, le Bloc québécois défend mieux les intérêts du Québec que les 40 libéraux élus dans la province, dit M. Beaulieu, et fait du coup la promotion de l’indépendance.

Parmi les dossiers qui ont retenu l'attention du Bloc, il a évoqué :

Le leader parlementaire du Bloc, Luc Thériault, a aussi vanté l’action de son parti à la Chambre des communes, tout en admettant qu’il a peu de moyens à sa disposition à l’heure actuelle.

« Donnez-moi 25-30 députés […], vous allez voir que ça va brasser la cage autrement. Et c’est là que notre utilité va être exponentielle », a-t-il plaidé, à quelques mois des prochaines élections fédérales, l’automne prochain.