Cette semaine, je vous propose le concert-bénéfice de Karimah, un mélange de ballet et de chant avec le spectacle Be Merry, le classique, Singin'in the Rain, une célébration avec l'Alliance Française de Calgary, la comédie musicale sur le temps des fêtes, Naughty... But Nice : the Big V et le concert Rune's Classical Christmas.