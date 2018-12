Dans la vague de la controverse autour de SLĀV cet été, Kanata avait d'abord été annulée. Finalement, en accord avec Robert Lepage, le Théâtre du Soleil a décidé de poursuivre la création du spectacle. Les représentations commencent le samedi 15 décembre au Théâtre du Soleil, à Paris.

C'est la première fois en 54 ans qu'Ariane Mnouchkine, fondatrice du Théâtre du Soleil, confie les rênes à un metteur en scène invité.

Lors de l'annonce du spectacle, Robert Lepage et Ariane Mnouchkine se sont heurtés à des accusations d'appropriation culturelle. Cet été, des personnalités autochtones affirmaient être lasses d'entendre les autres raconter leur histoire, s'indignant aussi de l'absence d'acteurs autochtones et d'une recherche insuffisante.

Trois artistes issus des Premières Nations ont affirmé à l'Agence France-Presse (AFP) que Lepage et Mnouchkine n'ont pas tenu compte de leurs opinions, s'inquiétant d'un spectacle stéréotypé.

« La colère vient de gens à qui on a volé leur identité [...] On nous a refusé tellement de choses, et là, on refuse de nous écouter », a confié à l'AFP Margo Kane, une figure des arts autochtones basée à Vancouver.

Pas besoin d'être Danois pour jouer Hamlet, avait répondu Mnouchkine lorsque le débat a éclaté en juillet. Un acteur hétérosexuel peut jouer un homosexuel, a aussi répliqué Lepage.

Sollicités par l'AFP, le dramaturge et la metteuse en scène n'ont pas souhaité donner d'entrevue.

Un spectacle rebaptisé

Après la controverse estivale, le spectacle a été rebaptisé Kanata – Épisode 1 – La controverse, le Théâtre du Soleil ne voulant pas « céder aux tentatives d'intimidation idéologique ».

Malgré les demandes d'artistes autochtones et une rencontre entre 35 personnalités autochtones, Ariane Mnouchkine et Robert Lepage avaient refusé tout changement. Ces derniers affirmaient avoir dès le départ consulté des spécialistes.

Or ceux-là mêmes, dont Mme Kane, ont senti qu'ils étaient ignorés. « C'est décevant. Cet homme [Robert Lepage] qui était un visionnaire, comment ose-t-il refuser d'écouter ces mêmes voix qu'il dit vouloir représenter? » s'indigne-t-elle.

La directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nakuset Photo : Radio-Canada/Bernard Barbeau

Des intellectuels et des artistes avaient crié à la censure de l'art. « Nous n'avons jamais dit "nous allons vous empêcher de faire votre pièce" », assure à l'AFP Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, qui fait partie de la vingtaine de personnalités qui se sont réunies avec Robert Lepage cet été. « On a dit que "si vous nous écoutez, ça ne la rendrait que meilleure" », précise-t-elle.

Mais d'après elle, l'attitude de Lepage voulait plutôt dire : « Venez voir ma pièce et si vous n'aimez pas, vous pouvez alors vous plaindre. »

Ariane Mnouchkine, connue pour sa troupe cosmopolite, avait affirmé à l'hebdomadaire français Télérama que les cultures n'étaient les propriétés de personne.

« Si nous, juifs, si nous, Noirs, on commence à entrer dans ces schémas-là, par légitime amertume, on va reproduire d'une façon aussi irrémédiable des souffrances folles, absurdes », avait-elle aussi confié au quotidien Le Devoir.



Nakuset affirme que les photos de promotion du spectacle Kanata montraient des costumes sortis tout droit d'un magasin d'Halloween et que la pièce pourrait être « une version très hollywoodienne des Indiens en peau de daim et dans des tipis ».