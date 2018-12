Le 6 avril 2018, une collision entre un semi-remorque et l'autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt a fait 16 morts et 13 blessés graves au sud de Nipawin, en Saskatchewan. L’accident semble avoir énormément touché les Canadiens d’un océan à l’autre, puisque c’est l’événement d’actualité qui a le plus été recherché sur Google en 2018. En fouillant davantage dans les résultats, on peut constater que les internautes ont été très nombreux à faire une recherche supplémentaire pour trouver comment faire un don pour soutenir les familles des victimes.

C’est au Nouveau-Brunswick que le nombre de recherche sur le cannabis a été le plus élevé cette année par rapport aux autres termes recherchés, suivi de très près par l’Île-du-Prince-Édouard. Les villes de Moncton et de Fredericton ont été particulièrement intéressées par ce sujet.

Dans le domaine de la technologie grand public, ce sont les jeux vidéo qui ont le plus retenu l’attention. Sans surprise, Fortnite arrive en tête des recherches dans cette catégorie. Red Dead Redemption 2, qui s’est attiré une pluie de critiques dithyrambiques, arrive en troisième position. Les jeux québécois Shadow of the Tomb Raider (7e position) et Far Cry 5 (9e position) font aussi partie du palmarès.

Deux séries télévisées québécoises se sont glissées dans le classement des plus populaires au Canada : Fugueuse (4e position) et Occupation Double (7e position). Côté musique, Hubert Lenoir (10e position) s’est fait une place dans la liste des musiciens et des groupes les plus recherchés au pays, en grande partie grâce à sa récolte de trois statuettes au gala de l’ADISQ.

Comment et pourquoi?

Les Canadiens ont aussi été très curieux cette année et bien souvent, ils se sont tournés vers Google pour satisfaire leur curiosité. Pendant les Olympiques d’hiver de Pyeongchang, les internautes du pays se sont notamment demandé combien de médailles le Canada avait obtenu ou encore combien de bouts (manches) compte un match de curling. Ils se sont aussi interrogés au sujet de l’absence de la Russie et des joueurs de hockey de la LNH des compétitions.

Les nombreux scandales qui ont marqué l’année de Facebook ont semblé affecter la confiance des Canadiens envers le plus grand réseau social au monde, puisque l’une des questions les plus populaires de l’année a été « Comment effacer Facebook? ».

Sur une note plus légère, la cinquième question la plus populaire débutant par « Pourquoi » a été « Pourquoi les chiens mangent-ils leur caca? »

Quelques différences au pays

En analysant les statistiques de Google, on remarque quelques différences entre les villes canadiennes. Vancouver, Toronto et Montréal ont par exemple toutes été fascinées par la Coupe du monde de soccer (1re position dans les trois villes), mais Québec a été davantage intéressée par le cannabis.

La mort du chef et animateur Anthony Bourdain a bouleversé Vancouver et Toronto (2e position dans les deux villes), mais un peu moins Montréal (3e position) et Québec (9e position).

Les élections municipales de Vancouver (10e position) et provinciales ontariennes (8e position à Toronto) ont piqué la curiosité dans ces régions respectives, mais les élections provinciales québécoises ne font pas partie des 10 sujets les plus recherchés à Montréal et à Québec.

Toutes les listes de recherches populaires sont en ligne sur le site de Google Trends.