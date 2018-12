Un texte de Jérôme Labbé

C'est un petit pas pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, mais un grand pas pour les femmes qui souhaitent accoucher avec une sage-femme.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé mercredi matin la vente d'un bout de rue d'environ 100 mètres qui permettra la construction de la maison des naissances de Mercier-Est. La transaction est évaluée à 415 000 $ plus taxes.

Cette maison des naissances, qui devrait accueillir 400 accouchements par année, sera construite juste à côté du Centre local de services communautaires (CSLC) Mercier-Est, près de l'intersection des rues Sherbrooke Est et Contrecoeur.

Le projet, en gestation depuis 2007, avait été annoncé officiellement par l'ancien ministre québécois de la Santé Gaétan Barrette le 31 octobre 2017. Les travaux, disait-il, devaient s'amorcer dans les semaines suivantes en vue d'une ouverture à l'automne 2018.

Au CIUSSS, on explique que les terrains appartiennent au Groupe Mach, et que c'est lui le promoteur du projet. Le porte-parole du CIUSSS, Christian Merciari, évoque un nouvel échéancier qui prévoit que les travaux débuteront en janvier prochain, en vue d'une ouverture en novembre 2019.

Le Groupe Mach explique de son côté que les permis de construction n'ont pas encore été obtenus auprès de la Ville de Montréal.

Un cul-de-sac inutile

Le bout de rue vendu par la Ville de Montréal est en fait le prolongement de l'avenue Bilaudeau, explique la Ville dans le sommaire décisionnel soumis aux élus.

« L'aménagement de ce tronçon en 2005 avait pour but de desservir l'accès au stationnement [du CLSC] et devait, ultérieurement à son aménagement initial, être raccordé à une grille de rues planifiée et projetée sur un terrain vacant situé au nord [du CLSC] », écrit-on. « Cependant, lors du développement du projet "Faubourg Contrecoeur" amorcé en 2008, la grille de rue aménagée n'a pas été raccordée à la rue Bilaudeau et elle est demeurée une rue qui se termine en cul-de-sac et qui dessert uniquement [le CLSC] ».

Le sommaire précise aussi que la transaction a été conclue « conformément à la valeur marchande » du terrain et qu'elle est « appuyée par les intervenants municipaux de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ».

L'île de Montréal ne compte à l'heure actuelle que trois maisons de naissance : une dans Côte-des-Neiges, une à Pointe-Claire et une autre dans le secteur des Faubourgs, coin Papineau et Ontario Est.

Outre le projet de Mercier-Est, le gouvernement du Québec souhaiterait aussi ouvrir une cinquième maison de naissance dans le quartier Ahuntsic, dans le nord de Montréal. Le projet, de même taille que celui de la maison des naissances de Mercier-Est, devrait voir le jour dans les locaux du CHSLD Louvain.

Actuellement, seule l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) offre la formation nécessaire pour devenir sage-femme.