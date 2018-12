Un texte d’Alain Rochefort

Les élus de L’Ancienne-Lorette ont annoncé mardi soir, au conseil municipal, qu’ils ne demandent pas à la Commission municipale du Québec d'enquêter sur le comportement du maire en lien avec des événements entourant le dépôt d’une plainte de harcèlement psychologique à son endroit.

Or, c’est le maire lui-même qui a fait pencher la balance lors d’un vote à 4 contre 3.

« Une situation particulière »

« Une situation particulière » dénoncée par la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, qui réclame à la ministre Andrée Laforest d’ouvrir une enquête.

« La ministre a le pouvoir et le devoir d’intervenir lors de situations particulières comme celle-ci en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale », indique-t-elle dans un communiqué.

J’ai une pensée pour les citoyens de L’Ancienne-Lorette qui apprennent cette situation via les journaux. Marie-Claude Nichols, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales

« La Coalition avenir Québec et Mme Laforest doivent passer de la parole aux actes rapidement et intervenir pour faire toute la lumière dans cette affaire, qui une fois de plus ressemble à un conflit d’intérêts », ajoute-t-elle.

Conflit d'intérêts?

« Je vais voter et si c'est illégal, ce sera renversé », a dit Émile Loranger, mardi soir, lorsqu'un élu lui a d'ailleurs demandé s'il était en conflit d'intérêts.

« Vous me faites penser à M. Trump qui pense qu’il peut se gracier lui-même », a rétorqué, excédé, le conseiller Charles Guérard.

La plainte visant personnellement Émile Loranger a finalement été réglée en médiation à la fin octobre et la Ville de L’Ancienne-Lorette a dû verser environ 200 000 $ à la plaignante.

Avec les frais d’avocats, la plainte déposée contre M Loranger a coûté 330 000 $ aux contribuables de L’Ancienne-Lorette.