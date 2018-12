Estimé à 25 000 € (37 852 $), ce contrat original de la première édition française du texte fondateur du marxisme stipule entre les soussignés Karl Marx et l'éditeur Maurice Lachâtre que « l'édition soit expressément sous une forme et à un prix qui mettent l'ouvrage à la portée des plus petites bourses ».

Selon l'expert de la vente Thierry Bodin, l'éditeur a proposé une impression sur deux colonnes, pour réduire les coûts de fabrication.

Marx signe lui-même une traduction

Lors de la même vente, 23 lettres manuscrites de Karl Marx adressées à son éditeur français ont également été vendues. Deux d'entre elles ont été adjugées pour plus de 160 000 € (242 253 $) au total, soit plus de 4 fois l'estimation.

Datant essentiellement de l'année 1872, plusieurs courriers confirment que Marx a intégralement traduit lui-même en français le premier chapitre de son essai. Le philosophe et théoricien allemand, parfaitement francophone, n'était pas satisfait du travail proposé par le traducteur.

« On savait que Marx avait participé à cette traduction, mais pas qu'il en avait rédigé une si grande partie. Ces documents historiques étaient connus de certains spécialistes, mais ils n'avaient jamais été diffusés. L'ensemble était jusqu'alors précieusement conservé par un descendant de Maurice Lachâtre », a indiqué Bodin.

Vendredi, Sotheby's proposera aux enchères à Paris une édition originale de la première traduction en français du Capital, dans le contexte de la dispersion de la bibliothèque de Pierre Bergé, l'homme d'affaires et compagnon du couturier Yves Saint Laurent.