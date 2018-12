Plusieurs contrats obtenus récemment la forcent vers cette vague d'embauche. Ce sont de petits et de gros contrats . On parle de prolongement de l'autoroute 19 à Laval et du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. On a eu aussi plusieurs contrats avec la Ville de Montréal , explique, d'entrée de jeu, le vice-président bâtiment et industrie chez EXP, Dominic Nadeau.

L'entreprise recherche des ingénieurs mécaniques, civils, électriques. Des dessinateurs et des techniciens sont également recherchés.

Même si les contrats ont été obtenus à Montréal, il est possible de travailler de Sherbrooke. Au total, 200 personnes travaillent dans les bureaux de la rue Vimy.

Longtemps établi à Sherbrooke, le siège social de EXP est maintenant en Ontario. Le tiers des 3000 employés travaillent au Québec.