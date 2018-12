655 047 personnes ont participé à l’événement cette année, ce qui est moins que l'année précédente.

Le 50e anniversaire a été une année record avec près de 700 000 personnes qui ont foulé le sol de Saint-Tite, alors que l’année précédente, en 2016, le festival avait attiré environ 600 000.

Moins de gens sont venus assister aux 10 rodéos. Ils ont attiré environ 67 000 spectateurs, ce qui représente un taux d’occupation des estrades de 90 %, alors qu’il était de 97 % en 2017. En 2016, 69 195 billets avaient été vendus, ce qui est davantage qu’au 51e festival.

Le festival western crée ou soutient 700 emplois, selon l’organisation.

Qui va au Festival western de Saint-Tite ?

L’âge moyen des visiteurs est de 45 ans. Il y a presque autant de femmes que d’hommes qui y vont.

Les gens ont passé en moyenne 3,7 jours sur le site.

L’étude réalisée par Segma Recherche montre aussi que 60,4 % des visiteurs sont des touristes qui dorment dans la région.

On apprend aussi que 25,8 % des festivaliers habitent à plus de 40 km du site et y viennent pour la journée, sans y passer la nuit, alors que 13,8 % des visiteurs sont des personnes qui habitent à moins de 40 kilomètres du site.

650 bénévoles participent au festival qui génère 45 millions de dollars en retombées économiques.

Le Festival western de Saint-Tite s’est déroulé du 7 au 16 septembre 2018.

Le 52e festival aura lieu du 6 au 15 septembre 2019.