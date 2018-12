Par Marie-Eve Cousineau de l’émission Le 15-18

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Centre-Sud-Île-de-Montréal a lancé en décembre des appels d’offres pour la conception des plans et devis de cette nouvelle unité, qui sera aménagée dans le pavillon Lachapelle, qui donne sur la rue Sherbrooke. Depuis plus de 20 ans, aucune femme n’a accouché à l’Hôpital Notre-Dame.

« On espère débuter les travaux de conception et de planification, avec les architectes, les ingénieurs et les cliniciens, dès le début de 2019, dit la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger. On veut vraiment travailler en mode accéléré. »

Une médecin spécialiste et une infirmière ont déjà été recrutées pour diriger le département. Trois sages-femmes de la maison des naissances Jeanne-Mance, située sur la rue Ontario Est, participent aussi à l’élaboration de l’unité.

« On est à la base du projet, comme les autres professionnels, dit Selvi Annoussamy, responsable des services de sage-femme dans cette maison. C’est la première fois que cela arrive au Québec. »

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a aussi consulté la communauté LGBT ainsi que des femmes qui ont accouché ailleurs, dont une mère ayant un handicap. « C’est sûr qu’on va avoir une chambre plus grande que les autres, qui a des accès plus larges […] et qui va être aménagée pour des personnes à mobilité restreinte », dit Lesley Hill, directrice du programme jeunesse au CIUSSS. Deux chambres avec un bain pour accoucher dans l’eau sont aussi prévues.

À écouter : Le reportage de Marie-Eve Cousineau à l'émission Le 15-18

Un hôpital à vocation communautaire

Depuis l'ouverture du nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), il y a un peu plus d'un an, l’Hôpital Notre-Dame a pour mission d’offrir des services de proximité, sous l’égide du CIUSSS du Centre-Sud-de-L’Île-de-Montréal. L’établissement, qui compte 250 lits, dessert les populations des arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal.

« Dans ces territoires, 35 % [des citoyens] sont âgés entre 20 et 34 ans, dit la PDG du CIUSSS, Sonia Bélanger. Les chances que ces adultes puissent éventuellement fonder des familles sont très importantes. »

Des clientèles vulnérables, comme des itinérants et des toxicomanes, habitent aussi le secteur. En novembre, l’Hôpital Notre-Dame a d’ailleurs inauguré Dentaville, une clinique de dentisterie sociale, en collaboration avec la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal. Depuis, une cinquantaine de patients ont reçu des soins de la part d’étudiants, indique Sonia Bélanger.

Le CIUSSS souhaite aussi ouvrir une clinique d’optométrie sociale d’ici juin 2019.