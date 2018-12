Au cours des derniers jours, des Réginois s’étaient opposés à la fermeture en faisant part de leurs inquiétudes, autant à l’hôtel de ville que lors d'un rassemblement au bassin d’eau samedi dernier. Des parents plaidaient que l’endroit, dont l’entrée est gratuite, permettait aux enfants d’être en bonne santé tout en les tenant loin de la rue, en plein cœur du quartier Heritage, « réputé pour sa criminalité. »

Le conseiller du quartier 2, Bob Hawkins, a mentionné avoir reçu de nombreux appels et courriels de la part de citoyens du quartier quand ces derniers avaient appris que la piscine n’allait pas être remplacée.

Les détails sur l'emplacement, le financement et le moment où la construction de la nouvelle piscine commencera ne sont pas encore connus. Le maire de Regina, Michael Fougere, a demandé au conseil municipal de donner « un peu de temps » au personnel de la Ville afin de présenter des options de financement.

Le maire a déclaré que le remplacement de la piscine Maple Leaf ne signifie pas la fin du projet de construction d’un nouveau parc aquatique Wascana. « Tout dépend des options proposées par l'administration municipale », selon M. Fougere.

Près de 17 millions de dollars sont consacrés à la conception et la construction du parc aquatique. Ce projet a pour but de remplacer la piscine Wascana, qui fermera également ses portes compte tenu de son âge et de sa détérioration.

Des faits saillants du budget 2019 127 M$ pour les infrastructures, notamment pour la construction et la rénovation de routes, de ponts et de bâtiments;

92 M$ pour le Service de police de Regina et 49 M$ pour le Service d’incendie.

49 M$ « afin de maintenir un réseau de circulation sûr et fiable », selon le site de la Ville de Regina;

42 M$ pour les sports, la culture et les loisirs;

461 M$ pour le budget total, soit une augmentation de 18 millions de dollars par rapport à l’année 2018.

Des 127 millions de dollars destinés aux projets d’immobilisations, 7 millions seront investis dans le commissariat de police de Regina tandis que 1,5 million sera versé pour améliorer l’avenue Victoria entre les rues Albert et Broad.

Les élus sont divisés

Lors du débat sur la piscine Wascana à l’hôtel de ville, certains conseillers municipaux ont manifesté leur incompréhension quant à la nécessité de prendre des mois pour organiser des consultations communautaires.

Le conseiller Bob Hawkins a souligné qu’il était nécessaire pour la communauté d’avoir une piscine dans le quartier Heritage le plus rapidement possible, idéalement à l’été 2020. Il avait même proposé de financer la piscine par le biais d’une augmentation de la taxe foncière pendant trois ans, provoquant l'opposition de certains conseillers.

Le directeur municipal de Regina, Chris Holden, a précisé que les travaux de conception pourraient être terminés lors de l’année 2019 et que la construction pourrait commencer en 2020, mais qu’il était impossible de réaliser le projet plus rapidement.

Diminuer l’augmentation

Lundi, la Ville proposait d’augmenter les impôts fonciers de 4,7 % en 2019. Les propriétaires dont la résidence est évaluée à 350 000 $ auraient eu à payer 7,77 $ de plus par mois, ce qui représentait une hausse de 93,24 $ annuellement.

Les conseillers ont plutôt décidé de réduire l’augmentation de quelques dollars. Les propriétaires paieront donc 7,14 $ de plus par mois, pour un total de 86 $ de plus par année.