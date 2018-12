Selon un communiqué publié par le DPCP mercredi matin, l’homme d’affaires montréalais devra répondre à des accusations d’attentat à la pudeur et de viol à l'endroit d'une des victimes qui ont porté plainte contre lui au Service de police de la Ville de Montréal.

M. Rozon est attendu en cour le 22 janvier prochain, a indiqué Jean-Pascal Boucher, porte-parole du DPCP.

Les faits reprochés à Gilbert Rozon remontent à 1979, selon le directeur des poursuites criminelles et pénales qui précise qu'aucune autre information ne sera divulguée sur l'identité de la victime et les faits compilés au dossier.

Le DPCP précise par ailleurs que ces accusations ont été déposées en vertu du Code criminel qui était en vigueur au moment des infractions alléguées, soit il y a 39 ans.

Quant aux treize autres personnes dont les plaintes n'ont pas été retenues, le DPCP affirme qu'elles ont toutes été rencontrées et qu'on leur a expliqué les raisons pour lesquelles les procureurs ne pouvaient déposer d'accusations criminelles dans leur dossier.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales n'a par ailleurs pas donné de détails sur la quinzaine d'autres plaintes de nature sexuelle qui ont été déposées contre Gilbert Rozon depuis l'automne dernier, à la suite d'une vague de dénonciations publiques contre l'homme d'affaires de 64 ans. En tout, 30 plaintes de nature sexuelle avaient été déposées à la police contre Gilbert Rozon.

Bien qu'il assure avoir traité chacun des dossiers avec « rigueur et impartialité » et dans le respect et l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles, l'absence d'accusation portée dans la très vaste majorité des dossiers étudiés a créé beaucoup de déception et d'amertume chez certaines victimes alléguées. Plusieurs redoutaient même qu'aucune accusation ne soit portée au final contre Gilbert Rozon.