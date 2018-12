Alors que Windsor a vécu des inondations majeures en 2016 et 2017, les résidents prennent au sérieux les risques, estime l’ingénieur de la Ville, Mark Winterton.

C'est un signe que nous avons été entendus et que les gens profitent de l'occasion pour protéger les sous-sols de leurs maisons contre les inondations , indique-t-il.

Le nombre de demandes a explosé. Le programme a ainsi reçu 7300 demandes entre le 1er janvier 2017 et le 13 novembre 2018, ce qui représente 4550 demandes de plus que ce qui avait été reçu entre 2012 et 2016.

Les résidents de Windsor ont profité en nombre du programme municipal pour installer une pompe de puisard dans leur sous-sol. Photo : getty images/istockphoto/IcemanJ

Selon le rapport, des recommandations seront formulées pour le budget 2019 afin de traiter les demandes en suspens et de prévoir le financement nécessaire pour maintenir le programme l'année prochaine.

Selon Mark Winterton, la Ville doit toutefois s'interroger sur ses priorités dans ce domaine ou ajuster la surtaxe d'égout afin d'éponger le déficit.

Le programme municipal de protection contre les inondations prend en charge les coûts de l'installation de valves de refoulement et de pompes de puisard à concurrence de 2800 $.