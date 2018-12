Ils étaient à l'oeuvre dès 7 h 30 pour rassembler les ingrédients nécessaires à la confection de croustades aux pommes, pâtés et soupes. Puis, vers 12 h, les familles sont arrivées pour mettre la main à la pâte.

« Cette activité s'adresse à tout le monde, à n'importe quelle famille qui veut passer du bon temps pour préparer ses repas des Fêtes. C'est 10 $ pour une à deux personnes par famille et 12 $ pour plus de deux personnes. Ils repartent avec un plus ou grand nombre de tourtières, de pâtés au poulet, de croustades aux pommes et de litres de soupe. En plus, chaque famille prépare une tourtière que l'on congèle et que l'on donne dans les paniers de Noël », explique le porte-parole du Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook, Olivier Girondier.

Plusieurs enfants ont mis la main à la pâte pour préparer les croustades aux pommes. Photo : Radio-Canada/Martin Bilodeau

Plusieurs bénévoles ont participé à l'opération, dont des employés de l'usine Niedner de Coaticook. « Ça m'apporte beaucoup. L'ambiance, c'est valorisant de venir ici.Tout le monde est heureux. Tout le monde est joyeux. C'est super l'fun! », raconte Mélanie Houle.

« C'est ma deuxième participation. C'est toujours plaisant de venir passer du temps ici et c'est valorisant. Ça donne un coup de pouce. Les recettes sont tellement délicieuses. Les tourtières et les pâtés au poulet sont vraiment bons. Ça vaut la peine! », s'exclame Sophie Gaudreau qui est une de celles qui repartiront les bras chargés de victuailles.

Au total, 250 tourtières ont été fabriquées au cours de la journée et seront données dans les paniers de Noël.