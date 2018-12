Les taxes résidentielles augmentent légèrement, à Carleton-sur-Mer, en 2019.

Elles passent de 95, à 96 ¢ du 100 $ d'évaluation, une augmentation de moins de 2 %.

Toutes les taxes de services demeurent inchangées, sauf pour les matières résiduelles, où la facture augmente de 175 à 190 $.

En 2019, la ville de Carleton-sur-Mer va entreprendre la conversion de l'éclairage des rues à la lumière de type DEL, et des travaux d'aqueduc et d'égout au camping, entre autres.

Seule inconnue, la facture de la Sûreté du Québec. Le budget de la municipalité a dû être adopté avant de connaître le montant exact, comme le souligne le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe. On nous a dit que le 13 décembre on allait avoir la facture. Mais nous, à ce moment-là, le budget a été adopté. Et ça, c’est quelque chose qu’on n’avait pas comme information , explique le maire, qui ajoute que la facture sera importante pour la petite municipalité. C'est un montant de 420 000 $ qui est budgété pour 2019.

Mathieu Lapointe rappelle que l’an dernier, la Municipalité a profité d’une aide financière pour payer cette augmentation de taxes importantes.

Le budget total de la municipalité atteint 2 756 000 $.

Carleton-sur-Mer en été Photo : Radio-Canada

Bonaventure

La ville mise également sur 5 grands projets pour l'année prochaine, totalisant des investissements de près de 14 millions de dollars, notamment la réfection de l'avenue Louisbourg, la mise aux normes de l'eau potable et la construction du centre sportif.

À lui seul, la construction du centre sportif représente des dépenses de près de 8,1 millions de dollars.

Bonaventure précise qu’une charge supplémentaire de 23 $ par résidence est associée à la disposition des boues des étangs aérées. Selon la Ville, il s'agit d'une charge ponctuelle en 2019.