La patinoire réglementaire, qui mesure 85 pieds sur 200, a des caractéristiques particulières, comme des barres élévatrices, des portes accessibles aux aires de repos, des zones de réchauffement, qui permettent aux joueurs de hockey sur luge d’accéder facilement à la glace.

L’entrée de la glace est à un niveau qui permet aux traîneaux de se frayer un chemin sans problèmes. Car les personnes avec un handicap physique qui l’utilisent ne peuvent pas se déplacer sur un sol en caoutchouc comme le font la plupart des gens avec des patins. Michele Augert, PDG du Centre communautaire de Dakota

« Cette patinoire est vraiment la meilleure que j’ai vue dans tout le Canada, pas seulement au Manitoba », a déclaré le paralympien de hockey sur luge Greg Westlake présent à l'ouverture de la patinoire.

Le paralympien Greg Westlake Photo : Radio-Canada

Le projet de 680 000 $ a démarré au cours de l’été 2018. Il a été financé par la Ville de Winnipeg, la province, le fédéral, la Fondation Canadian Tire et plusieurs autres donateurs.

Des athlètes désormais indépendants

La patinoire a été conçue en consultation avec des joueurs de Sledge Hockey Manitoba, tels que Sean Gilmour, qui disent que des installations accessibles donnent aux athlètes handicapés leur indépendance.

« Maintenant, les usagers peuvent venir à la patinoire seuls, déclare Sean Gilmour. Ils peuvent patiner de manière indépendante, ils n’ont pas à s’inquiéter de demander de l’aide pour la patinoire »

Le maire Brian Bowman a déclaré que le projet contribue à faire de Winnipeg un endroit accessible à tous les enfants de tous âges : « Je suis sûr que nous pouvons et devons faire beaucoup plus pour rendre une ville plus accessible [aux personnes handicapées]. Nous devrions être attentifs et réceptifs aux changements que nous pouvons faire. »

En été, la patinoire sera transformée en terrain de volleyball de plage sur quatre terrains.