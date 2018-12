Un texte d’Angie Bonenfant

Cependant, Me Caza a pris soin de préciser que c’est le gouvernement de l’Ontario qui détient le plus gros bout du bâton. D’un point de vue légal, le fédéral doit être prêt à tout faire, mais c’est évident qu’il ne peut pas s’imposer , a-t-il souligné.

Le défi, c’est de trouver une façon, politiquement [qui encourage] le gouvernement Ford [à agir] sans qu’il perde la face. Me Ronald Caza, avocat en droits linguistiques

Le gouvernement fédéral a la clé , a-t-il répondu à une question du député libéral de Madawaska—Restigouche, René Arseneault. La clé est financière, parce que la seule excuse fournie par le gouvernement Ford [pour ne pas financer l’université franco-ontarienne] c’est qu’il manque d’argent.

L’avocat a soutenu qu’ il faut s’organiser avec le gouvernement fédéral pour éliminer cette inquiétude et engager le premier ministre de l’Ontario [...] sur la piste de discussions .

Le gouvernement fédéral, par l’entremise de la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, a déjà laissé entendre qu’il serait ouvert à financer les quatre premières années de l’université francophone.

Me Caza aimerait toutefois que le gouvernement formalise cette offre. L’offre doit être faite de sorte qu'elle lie le gouvernement , a-t-il rajouté, en entrevue, après son témoignage. Le fédéral ne doit pas juste dire qu’il aimerait en discuter, mais il doit offrir de le faire.

L’idée, a précisé Me Caza, c’est d’empêcher le gouvernement Ford d’utiliser cet argument économique en cour pour refuser de respecter ses obligations constitutionnelles.