Un texte de Michelle LeBlanc

Alors qu’on cherche à comprendre comment la facture des Jeux de la Francophonie a pu exploser - passant de prévisions de 19,5 millions de dollars en 2015 à 130 millions en 2018 - l’ancien premier ministre Brian Gallant refuse de commenter le dossier.

Certaines personnes impliquées dans l’organisation des Jeux de la Francophonie étant des proches de Monsieur Gallant, celui-ci s’est récusé des décisions prises en Cabinet concernant les Jeux, alors qu’il était premier ministre. Dès lors, il ne commentera pas le dossier , a indiqué dans une déclaration écrite le directeur des communications de l’opposition officielle, Jean-Philippe Raiche.

Il n’a pas été possible de savoir à quel moment l’ancien premier ministre a pris la décision de se retirer des réunions du Cabinet lorsqu’il était question des Jeux de la Francophonie. En 2016, c’est Brian Gallant qui a présenté la candidature de Moncton-Dieppe au nom du Nouveau-Brunswick.

Le 20 juillet 2015, Brian Gallant signait la lettre de présentation du dossier de candidature des villes de Moncton et de Dieppe pour les Jeux de la Francophonie en 2021. Photo : Radio-Canada

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, un ami personnel de Brian Gallant est à la tête du comité organisateur des Jeux depuis avril 2016. Éric Larocque a été nommé à ce poste par le Cabinet du premier ministre. Les deux amis ont oeuvré ensemble dans le mouvement étudiant à l’Université de Moncton.

Eddie Rutanga et Éric Larocque, deux dirigeants du comité organisateurs des Jeux de la Francophonie, qui sont aussi des amis de Brian Gallant. Photo : Radio-Canada/André Maillet

Le directeur des relations gouvernementales et communautaires du comité organisateur des Jeux, Eddie Rutanga, est aussi un proche de Brian Gallant. Dans un article du Telegraph-Journal, en septembre 2016, on présente Eddie Rutanga comme étant l’un de ses meilleurs amis à l'époque où les deux étaient étudiants. Eddie Rutanga aurait même, selon cet article, participé à la première rencontre entre Brian Gallant et celle qui est maintenant son épouse, Karine Lavoie.

Dans cet article, le Telegraph-Journal assure même qu'Eddie Rutanga avait joué un rôle dans la rencontre entre Brian Gallant et celle qui est maintenant son épouse, Karine Lavoie. Photo : Telegraph Journal/Adam Huras

Une structure indépendante

Le nouveau gouvernement s’inquiète de la structure du comité organisateur. Bien que son financement provienne à 100 % des gouvernements fédéral et provincial, le comité organisateur ne relève d’aucun ministère, ni provincial ni fédéral.

Le comité organisateur est indépendant, mais c’est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui est responsable s’il y a des coûts supplémentaires. Essentiellement, c’est presque un chèque en blanc , dénonce Louis Léger, le chef de cabinet du premier ministre Blaine Higgs.

Il est impossible pour le Nouveau-Brunswick de débourser plus qu’initialement prévu, estime Louis Léger, chef de cabinet de Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada

Le comité organisateur - un organisme sans but lucratif - relève d’un conseil d’administration dont les membres sont nommés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick (cinq membres), le gouvernement du Canada (quatre membres), la Ville de Moncton (un membre) et la Ville de Dieppe (un membre).

Dans ses états financiers 2017-2018, on apprend que le comité a un budget annuel de 1,3 million de dollars, dont 900 000 $ proviennent du gouvernement fédéral et 300 875 $ de la province.

Le comité organisateur, qui compte en ce moment 11 employés, a versé 452 000 $ en salaires, 297 000 $ en sous-traitance et 55 000 $ en frais de déplacement. Le budget pour l’année en cours (2018-2019) se chiffre à 1,7 million de dollars.