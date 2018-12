Le gouvernement de Doug Ford soutient le processus qui a mené à la nomination de M. Taverner au poste de prochain commissaire de la Police provinciale de l'Ontario , écrit la ministre Sylvia Jones par voie de communiqué, mercredi.

Le chef intérimaire de la Police provinciale de l'Ontario, Brad Blair, a demandé une enquête sur le nouveau commissaire.

M. Blair dirige le corps policier à titre intérimaire depuis le départ de Vince Hawkes, le 2 novembre. Dans sa requête envoyée à l'ombudsman Paul Dubé mardi, il soutient que les questions soulevées à la suite de la nomination de Ron Taverner « minent le moral des troupes ».

Le gouvernement conservateur a annoncé le choix de Ron Taverner à la fin de novembre. Il doit entrer en service le 17 décembre.

Dans un communiqué, la ministre Sylvia Jones dit qu'elle ne commentera pas les motivations de M. Blair.

Nous allons déterminer la manière appropriée d'examiner le contenu d'une lettre que nous contestons totalement , dit-elle par voie de communiqué.