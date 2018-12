Un texte de Thomas Deshaies

Le RCAAQ a dévoilé devant la Commission Viens les résultats d’une recherche où 1723 Autochtones, provenant de 13 villes du Québec, ont été amenés à s’exprimer sur leurs réalités en milieu urbain.

57 % d’entre eux affirment avoir été victimes de racisme ou de discrimination par des travailleurs des services publics. Aucun des répondants ne considère que les services publics soient adaptés aux réalités et cultures des Autochtones, a également précisé devant la Commission Viens la coordonnatrice à la recherche pour le RCAAQ, Audrey Pinsonneault.

Ce tableau est inclus dans le rapport du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec Photo : gracieuseté

L’existence de racisme et de discrimination à l’égard des Autochtones à l’intérieur du réseau de services publics est indéniable et extrêmement préoccupante. Audrey Pinsonneault

Leur situation économique est aussi inquiétante, alors que 63 % d’entre eux affirment vivre avec un revenu pour le ménage inférieur à 20 000 $ par année, toujours selon Mme Pinsonneault.

Ils sont fortement judiciarisés, puisque 46 % déclarent avoir été en contact avec le système de justice. Mais ceux qui ont vécu une peine de détention de deux ans, c’est très minime, explique Audrey Pinsonneault. On est face à une population qui est très judiciarisée, mais qui n’a pas une problématique de criminalité très grave. C’est donc peut-être une problématique au niveau des services sociaux.

Un appel à une pleine reconnaissance des centres d’amitié

Le président du regroupement, Philippe Meilleur, estime que les centres d’amitié autochtone comblent beaucoup de trous des services publics . C’est ingrat de les laisser combler tous ces trous de services, ce n’est pas nécessairement leur rôle de trouver des solutions lorsqu’il y a des lacunes , déplore-t-il.

Philippe Meilleur, président du Regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Selon M. Meilleur, malgré l’expertise des Centres d’amitié autochtone, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur par le gouvernement du Québec .

Il a plaidé pour une pérennisation du financement. La collaboration avec ce même milieu public est possible et même nécessaire. Sans augmentation et stabilisation, la collaboration demeure sous pression, limitée et non durable , a-t-il conclu.

Philippe Meilleur a aussi recommandé qu’un organisme externe soit mis sur pied par l’Assemblée nationale du Québec afin d’assurer le suivi des recommandations de la Commission Viens.