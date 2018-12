Pour comprendre l’ampleur des répercussions liées au vote, nous avons interviewé le politologue Peter Graefe, professeur à l’Université McMaster.

Quelles sont les options des municipalités?

« Les conseils municipaux doivent dire à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario s’ils veulent avoir des points de vente ou pas. Ils doivent prendre cette décision parce que le premier ministre Doug Ford a décidé de procéder de manière beaucoup plus libérale que le gouvernement précédent au sujet de la vente de cannabis. Les entrepreneurs peuvent faire une demande dans le but d’ouvrir un point de vente de marijuana dans une municipalité, mais les municipalités elles peuvent simplement refuser d’avoir des points de vente. »

Quand doivent-elles prendre une décision? Y a-t-il une date butoir?

« Oui, la décision doit être prise avant le 22 janvier. Ensuite, ce sera au gouvernement provincial de décider de l’emplacement des points de vente dans la municipalité. Les Villes pourront faire des recommandations, mais la décision sera prise au provincial. »

Peuvent-elles changer d'idée?

« Si elles décident de bannir les points de vente, elles pourront changer d’idée plus tard. Si elles décident d’accepter les points de vente, il est impossible de reculer. »

Est-ce qu'il va y avoir des coffeeshops, comme à Amsterdam, dans ma ville?

« Bonne question! Il pourrait y avoir beaucoup de ces points de vente dès le 1er avril 2019, puisqu’il n’y aura pas de limite au nombre de permis délivrés. »

Est-ce qu'il est possible de fumer de la marijuana dans ces commerces?

« Les règles pour fumer de la marijuana sont les mêmes que pour la cigarette. Puisqu’il est interdit en Ontario de fumer des cigarettes à l’intérieur d’un commerce ou même sur une terrasse à l’extérieur, la réponse est non. »