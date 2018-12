Les soldats déclenchent des avalanches dans la région par mesure de sécurité, soit une méthode qui allie les Forces armées canadiennes et Parcs Canada depuis plus de 50 ans.

Plusieurs soldats du 1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery de Shilo sont actuellement déployés dans le parc national des Glaciers, en Colombie-Britannique.

« Parcs Canada a des contrôleurs qui vont chaque année faire des mesures de neige pour déterminer si la couche qui est en montagne est stable ou non », explique le lieutenant Gabriel Paquet.

« S'ils déterminent que la couche de neige est instable, ils vont préférer que nous nous déployons pour l'amener sous contrôle au lieu d'avoir une avalanche qui pourrait être dangereuse. »

Des membres du 1er Régiment du Royal Canadian Horse Artillery tirent vers la montagne dans le col Rogers, en Colombie-Britannique. Photo : Ens 1 Melissa Kia, officier des affaires publiques, FAC

Dans ce cas, les militaires activent leurs pièces d'artillerie spécialement modifiées pour pouvoir être mises en batterie dans des chemins en zones montagneuses.

Les militaires utilisent un obusier de 105 millimètres qui tirent des projectiles pesant de 50 à 60 livres à une distance de 2000 mètres en moyenne, selon le lieutenant Paquet.

La route est fermée chaque fois que les canons entrent en action.

« On a des cibles prédéterminées le long des flancs de montagne. On sait exactement lorsque l'on tire, où le projectile va atterrir et on sait exactement où est-ce qu'il faut qu'on tire pour produire l'avalanche que Parc Canada veut », indique le lieutenant Gabriel Paquet.

