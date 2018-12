Un texte de Marilyn Marceau

La Ville a besoin d’une trentaine de préposés pour pouvoir entretenir et surveiller les 32 patinoires du territoire.

Elle a récemment lancé un cri du coeur pour publiciser le fait qu’elle cherchait des travailleurs et cela a porté fruit.

La Ville a réussi à embaucher une trentaine de préposés aux patinoires.

Elle en est à finaliser ces embauches. Elle doit notamment finir de vérifier si les candidats ont des casiers judiciaires impliquant des enfants, par exemple.

La Ville a augmenté le salaire des préposés aux patinoires l’an dernier, le faisant passer de 12 $ à 14 $ l’heure, parce qu’elle avait aussi eu du mal à recruter des travailleurs, en raison de la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit dans plusieurs secteurs de l'économie.

À temps pour les fêtes?

Pour l'instant, seule la patinoire extérieure réfrigérée Bleu blanc bouge est ouverte au public depuis le 6 décembre.

Les employés commenceront pour la plupart dans la nuit de mardi à mercredi à arroser les autres patinoires extérieure, dans l’espoir qu’elles soient accessibles à temps pour le congé des fêtes. Tout dépendra de la température.

Pour ce faire, il nous faudrait environ une trentaine d'heures consécutives où le mercure est -12 et moins, question d'avoir une glace uniforme et sécuritaire pour les utilisateurs , explique le responsable des relations publiques et des médias à la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

Les préposés aux patinoires travaillent en moyenne 25 heures par semaine durant environ 12 semaines, selon les besoins et la température.