Ils nous ont quittés en 2018

1. FRANCE GALL, 7 JANVIER

France Gall se produit sur la scène du Zénith, le 18 novembre 1987. Photo : AFP/Getty Images / Bertrand Guay

Elle fut une des interprètes les plus populaires de la variété française. Plusieurs de ses chansons des années 60 ont été composées par Serge Gainsbourg, dont Poupée de cire, poupée de son et Les sucettes. À partir des années 70, elle est devenue la muse du compositeur Michel Berger, qu’elle a d’ailleurs épousé, et elle a enchaîné les chansons à succès. Elle est morte d’un cancer à 70 ans.

2. JACQUES LANGUIRAND, 26 JANVIER

Dans le studio 21 de Radio-Canada, l'animateur Jacques Languirand devant un magnétophone en 1971. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

On peut dire qu’il fut d’abord et avant tout un homme de radio. Ce grand communicateur québécois a animé pendant 43 ans l’émission Par 4 chemins à Radio-Canada. Jacques Languirand a aussi été dramaturge, écrivain, comédien, journaliste, réalisateur, metteur en scène, professeur et producteur. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il est mort à 86 ans.

3. JACQUELINE DESMARAIS, 3 MARS

Jacqueline Desmarais, en compagnie de ses filles Sophie (G) et Louise, lors des funérailles de son mari, le puissant homme d'affaires Paul Desmarais Photo : Reuters / Christinne Muschi

La veuve de l’ancien dirigeant de l’empire Power Corporation, Paul Desmarais, a consacré sa vie au mécénat. Cette femme, originaire de Sudbury, en Ontario, a toujours aimé chanter. Elle a soutenu le milieu de la musique et de l’art lyrique pendant de nombreuses années. Elle a notamment apporté son soutien aux institutions culturelles les plus prestigieuses de Montréal. La philanthrope s’est éteinte à 89 ans.

4. STEPHEN HAWKING, 14 mars

Le physicien Stephen Hawking participe au Festival de la science de Seattle le 16 juin 2012. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

On le décrit comme un des plus grands génies de la physique depuis Albert Einstein. Atteint de la maladie de Lou Gehrig depuis 1962, l’astrophysicien britannique a déjoué tous les pronostics et a survécu plus de 55 ans. Il s’est marié deux fois, a eu trois enfants, et a mené une brillante carrière. Il est mort à 76 ans.

5. PAUL GÉRIN-LAJOIE, 25 JUIN

Paul Gérin-Lajoie, ancien ministre québécois de l'Éducation, est nommé chevalier de la Légion d'honneur lors d'une cérémonie au consulat de France le 20 novembre 2002 à Québec. Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

L’avocat de formation a piloté la naissance du système d’éducation tel qu’on le connaît aujourd’hui. On le surnomme d’ailleurs le père de l’éducation moderne au Québec. Il a été le tout premier ministre de l’Éducation au début des années 60, sous le gouvernement libéral de Jean Lesage. Ce grand philanthrope a ensuite œuvré pour l’alphabétisation et les causes humanitaires. Il s’est éteint à 98 ans.

6. CARMEN CAMPAGNE, 5 JUILLET

La chanteuse Carmen Campagne, lors d'une entrevue en 2014 Photo : Radio-Canada

La chanteuse fransaskoise pour enfants a d’abord formé un groupe avec ses frères et sœurs, Folle Avoine, dans les années 70. Elle a ensuite été institutrice avant de se lancer dans la chanson pour enfants. À partir des années 90, l’auteure-compositrice-interprète a fait chanter et danser des milliers d’enfants dans tout le pays et ailleurs dans le monde, et ce, pendant près de trois décennies. Elle est morte d’un cancer à 58 ans.

7. ARETHA FRANKLIN, 16 AOÛT

Aretha Franklin Photo : Getty Images / Dimitrios Kambouris

Cette reine incontestée de la soul a été l’une des plus grandes voix américaines et une figure emblématique de la communauté noire. Elle restera l'interprète inoubliable de Respect, devenu l'un des hymnes des mouvements pour l'égalité des droits des Noirs et des femmes dans les années 1960. Elle a été emportée par un cancer à 76 ans.

8. KOFI ANNAN, 18 AOÛT

Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations unies, est mort le 18 août 2018, à 80 ans. Photo : European Press Photo Agency / Martial Trezzini

Le Ghanéen d’origine a été le premier Noir africain à diriger l’Organisation des Nations unies (ONU). Il en a été le secrétaire général de 1997 à 2006. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2001, conjointement avec l’ONU, pour ses « efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique ». Il est mort à 80 ans, au terme d’une longue et brillante carrière diplomatique.

9. JOHN MCCAIN, 25 AOÛT

L'ex-candidat républicain à la présidence américaine et sénateur John McCain salue la foule le 11 août 2000 à l'Université de Portland, en Oregon. Photo : Getty Images / PAUL J. RICHARDS

Cette figure emblématique de la politique américaine a d’abord fait carrière dans l’armée, tout comme son père et son grand-père. Le pilote d’avion a été blessé, torturé et emprisonné pendant plus de cinq ans pendant la guerre du Vietnam. Il a ensuite quitté l’armée au début des années 80 et s’est lancé en politique. Il a été élu à la Chambre des représentants en 1982 et au Sénat en 1986. Le républicain a brigué sans succès la présidence contre Barack Obama en 2008. Il est mort à 81 ans d’un cancer du cerveau.

10. BURT REYNOLDS, 6 SEPTEMBRE

L'acteur Burt Reynolds en 2015 Photo : Reuters / Dylan Martinez

L’acteur américain a été une grande vedette d’Hollywood dans les années 70 et 80. Il s’est fait connaître au cinéma grâce à son rôle dans le film Deliverance en 1972. Ont suivi plusieurs succès au box-office, dont Smokey and the Bandit et The Best Little Whorehouse in Texas. Il a obtenu un Golden Globe pour son interprétation de Jack Horner, un réalisateur de films pornographiques, dans Boogie Nights en 1997. Il a été emporté par une crise cardiaque à 82 ans.

11. GILLES PELLETIER, 6 SEPTEMBRE

Gilles Pelletier interprète d'Antoine Dumesnil dans le téléroman Le paradis terrestre, en 1970. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Le comédien et metteur en scène québécois a marqué l’imaginaire de plusieurs générations. Il a joué tant au théâtre qu’à la télévision et au cinéma. On l’a vu notamment dans plusieurs films de Denys Arcand. Il s’est aussi produit en France et aux États-Unis. Il a fondé la Nouvelle Compagnie théâtrale en 1964, où il a fait de la mise en scène. Au départ, l’acteur se destinait pourtant à une carrière de marin. Il est mort à 93 ans.

12. LISE PAYETTE, 6 SEPTEMBRE

Avant de se lancer en politique, Lise Payette a exercé le métier de journaliste, notamment à Radio-Canada.. Photo : Radio-Canada

Elle s’est battue toute sa vie pour deux causes : l’indépendance du Québec et celle des femmes. Issue d’une famille modeste de Montréal, elle a commencé très jeune à travailler. Elle sera journaliste et animatrice à la radio et à la télé. Elle a notamment animé la populaire émission Appelez-moi Lise de 1972 à 1975 à la télévision de Radio-Canada. Elle a aussi été ministre dans le gouvernement péquiste de René Lévesque. On lui doit le modèle québécois d’assurance automobile sans égard à la responsabilité. Elle s’est éteinte à 87 ans.

13. RACHID TAHA, 12 SEPTEMBRE

Le chanteur Rachid Taha sur scène le 19 juillet 2015 lors d'un spectacle en Suisse Photo : La Presse canadienne / Sandro Campardo

Le chanteur d’origine algérienne a été une figure du rock français des années 1980. Avec son groupe, Carte de séjour, il a été le porte-drapeau de la communauté française d’origine maghrébine de seconde génération. La chanson Douce France, de Charles Trenet, qu’il réinterprète avec un brin d’ironie, illustre bien l’engagement de cet artiste. Il a été emporté par une crise cardiaque à 59 ans.

14. CHARLES AZNAVOUR, 1ER OCTOBRE

Charles Aznavour en 2016 Photo : Getty Images / FRANÇOIS GUILLOT

Le chanteur français d’origine arménienne est un des grands de la chanson française. Il est connu dans le monde entier, notamment pour La bohème et Emmenez-moi. Il a chanté jusqu’à la fin : « Moi si j’arrête, je meurs. Donc, excusez-moi, mais je continue ». Au cours de ses 70 ans de carrière, il a composé quelque 1400 chansons. Il a aussi fait carrière au cinéma en tournant une soixantaine de films. L’artiste est mort dans son sommeil à 94 ans.

15. JOHANNE FONTAINE, 11 OCTOBRE

Johanne Fontaine avait reçu un Gémeaux le 16 septembre 2018. Photo : Radio-Canada / Pascale Fontaine

La comédienne québécoise a campé plusieurs rôles marquants à la télévision, notamment dans les séries L’imposteur, 30 vies, Les invincibles et Ruptures. Elle a aussi joué de nombreuses années dans la Ligue nationale d’improvisation. Avant cela, elle enseignait le théâtre au cégep. Elle a aussi été animatrice et conférencière. Depuis 2010, elle luttait contre un cancer incurable du côlon. Elle a succombé à cette maladie à 63 ans.

16. BERNARD LANDRY, 6 NOVEMBRE

Bernard Landry, saluant les militants péquistes lors d'un Conseil national du Parti québécois, le 29 août 2004, à Québec. Photo : La Presse canadienne / CLEMENT ALLARD

Il a été professeur, avocat, chef du Parti québécois (PQ) et premier ministre du Québec de 2001 à 2003. Inlassablement, il a pris fait et cause pour l’indépendance du Québec, et, jusqu’à la fin, il a commenté dans les médias les décisions de ses successeurs au PQ. Cet homme de grande culture a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa longue carrière. Il a succombé à une maladie pulmonaire à 81 ans.

17. STAN LEE, 12 NOVEMBRE

Le producteur Stan Lee lors de la première du film Captain America: Civil War, à Los Angeles, le 12 avril 2016 Photo : Reuters / Phil McCarten

Il est né en 1922 à New York au sein d’une famille d’immigrés roumains durement touchée par la Grande Dépression. Il rêvait d’écrire un grand roman américain. Il a plutôt créé des superhéros qui sont connus dans le monde entier, comme les X-Men, Hulk et Spider-Man. Il est devenu dans les années 60 l’homme-orchestre de la maison d’édition Marvel. Les bandes dessinées du scénariste américain ont été portées à la télévision et au cinéma. Il est mort à 95 ans.

18. GEORGES H. W. BUSH, 1ER DÉCEMBRE

Le président américain George H. W. Bush tient une conférence de presse à la Maison-Blanche le 5 juin 1989. Photo : La Presse canadienne / Marcy Nighswander

Il a été président républicain des États-Unis de 1989 à 1993. Son mandat a été marqué par la guerre du Golfe, la fin de la guerre froide et la réunification de l’Allemagne. Avant d’être élu le 41e président américain, ce fils de sénateur a été héros de la Seconde Guerre mondiale, membre du Congrès, diplomate, chef de la CIA et vice-président sous Ronald Reagan. Il est mort à 94 ans, huit mois après le décès de sa femme, Barbara Bush, avec qui il a été marié pendant 73 ans.