Un texte de Marie-Pier Bouchard

Depuis le début de l’année 2018-2019, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy dénombre 48 congés de maladie et, de ce nombre, 29 sont attribuables à des maladies à caractère psychologique.

Au cours des neuf dernières années, la proportion annuelle des congés liés à des problèmes psychologiques variait entre 38 % et 49 % chez les enseignants. Cette année, ce sont plutôt 60 % des congés de maladie qui sont attribuables à des maladies à caractère psychologique, une proportion qui pourrait évoluer au cours des prochains mois. Le bilan officiel ne sera connu qu'à la fin de l'année scolaire.

En tout, 10 congés sont classés sous le motif « psychique » et 19 sous le motif « dépression », d’après les documents obtenus grâce à la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Le centre administratif de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est situé à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada/Jérôme Roy

Le syndicat n’est pas surpris

Pour la présidente du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges, Claudia Cousin, ces données reflètent bien ce qu’elle voit sur le terrain quand elle se rend dans les écoles et ce qu’elle entend de la part des enseignants qui viennent la rencontrer à son bureau.

C’est le cri d’alarme que nous lancent les enseignants depuis plusieurs semaines. Ce qu’ils nous disent, c’est que la tâche est difficile et qu’ils sont fatigués. Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges

Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges Photo : Radio-Canada

Claudia Cousin affirme, par ailleurs, que ce nombre de congés pour des maladies à caractère psychologique pourrait être bien plus élevé.

Selon elle, plusieurs enseignants se font prescrire un arrêt de travail par leur médecin, mais décident de rester en poste.

La tâche est de plus en plus lourde pour les enseignants et la pression est de plus en plus forte sur eux pour que les élèves performent, soutient Mme Cousin.

S’ajoutent à cela la gestion des parents et de nombreux cas d’élèves à besoins particuliers qui sont de plus en plus lourds, affirme-t-elle.

Mme Cousin mentionne que cette préoccupation a été soulevée à de nombreuses reprises lors de rencontres avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, mais, selon elle, la direction ne saisit pas l’ampleur de la situation.

La détresse psychologique du personnel dans les écoles est incomprise , conclut-elle.

Invitée à réagir à ces données et aux commentaires du Syndicat, la direction de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy préfère prendre le temps d’analyser le dossier avant de commenter.