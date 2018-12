« La semaine dernière, nous avons décidé de mettre en pause la diffusion de cette chanson à cause des différents points de vue qu'elle entraînait. Puisque nous tenons compte de l'avis de nos auditeurs, qui ont été très nombreux à demander que la chanson soit offerte, nous avons décidé de la remettre dans les deux listes d'écoute où nous l'avions enlevé », a déclaré le porte-parole de CBC mardi.

Il a ajouté que puisque tout le monde n'apprécie pas la musique de la même manière, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision pourront l'éviter.

Les paroles de cette chanson, interprétée par plusieurs artistes en duo dont Ray Charles et Betty Carter, Idina Menzel et Michael Bublé, Dolly Parton et Rod Stewart, ainsi qu'Emilie-Claire Barlow et Marc Jordan, sont considérées comme pouvant traiter de harcèlement envers les femmes.

Ces dernières semaines, plusieurs radios américaines et canadiennes ont décidé de bannir la chanson de leurs ondes.