« Les nouvelles toilettes offrent une option inclusive pour tous, y compris les personnes transgenres, les personnes de différentes identités de genre et celles qui pourraient avoir besoin d'un accompagnateur », lit-on sur une affiche installée dans le centre commercial.

Des salles d’eau comprenant 10 toilettes sont ouvertes au public depuis un peu moins de deux semaines et s’ajoutent aux sept salles d’eau genrées du centre commercial en plus de deux installations familiales, trois salles d’allaitement et plusieurs toilettes individuelles.

« Yorkdale s'efforce d'offrir aux clients et aux employés le choix d'utiliser l'option qui leur convient le mieux », peut-on lire sur la même affiche.

Le centre commercial n'est pas le premier à agir ainsi.

La société immobilière Ivanhoé Cambridge, qui exploite 28 centres commerciaux à travers le Canada, propose des « toilettes universelles » depuis un certain temps.

« Nous avons identifié le besoin de telles installations il y a quelque temps », a déclaré Roman Drohomirecki, vice-président exécutif et chef de l'exploitation du secteur de la vente au détail. Il affirme que son intention est de fournir aux acheteurs et aux partenaires de vente au détail un environnement invitant et sûr.

« Tous nos nouveaux projets comprennent des toilettes universelles. Toutes nos rénovations ou nos réaménagements nécessitent l'ajout de toilettes universelles en plus de nos toilettes réservées aux femmes et des pièces dédiées aux familles. Dans nos centres, une salle de bains universelle est conçue pour une seule personne à la fois. »

Cadillac Fairview et Morguard, qui possèdent plusieurs centres commerciaux au Canada, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant des salles de bains neutres en matière de genre dans leurs installations.

Le Musée royal de l'Ontario à Toronto possède, lui aussi, des toilettes non genrées.