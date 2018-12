12 nouvelles qui ont marqué l’actualité dans la région de Québec en 2018

Photo : La Presse canadienne / MATHIEU BELANGER

« Nous avons nous aussi perdu un fils »



En janvier 2018, les parents d'Alexandre Bissonnette, l'auteur alors présumé de l'attentat à la grande mosquée de Québec, brisent le silence et expliquent vivre un véritable cauchemar depuis les événements. La peine et la peur se sont installées au sein de la famille qui dit elle aussi avoir « perdu un fils ».

Une famille en vacances Photo : iStock

Québec veut offrir plus de congés aux travailleurs



Le gouvernement souhaite apporter des changements à la Loi sur les normes du travail afin notamment que les travailleurs québécois aient droit à des congés de maladie payés et à une troisième semaine de vacances plus tôt dans leur carrière. Cette Loi modifiant la Loi sur les normes du travail a été adoptée quelques mois plus tard, en juin.

Rassemblement militaire au début du 20e siècle au Québec Photo : Courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Il y a 100 ans, Québec secouée par les pires émeutes de son histoire



Retour sur les événements du printemps 1918 au moment où la ville de Québec sombre dans le chaos. Durant la Semaine sainte il y a 100 ans, cinq soirées d'émeutes sans précédent avaient frappé la capitale. Des violences alors provoquées par des opposants à la conscription se soldèrent par les salves d'une mitrailleuse de l'armée canadienne dans Saint-Sauveur.

Le corps de Rosalie Gagnon sur une civière. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le corps de la petite Rosalie Gagnon retrouvé à Québec



Cette histoire a secoué le Québec en avril. Le corps d’une fillette de 2 ans est retrouvé sur le terrain d'une résidence de l’arrondissement de Charlesbourg. La petite Rosalie Gagnon manquait à l’appel depuis la veille. La mère de la fillette, Audrey Gagnon, fait face à deux accusations de meurtre au deuxième degré et d’outrage à un cadavre.

Infographie de cycliste Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

8 nouvelles règles à savoir pour les cyclistes



La réforme du Code de la sécurité routière amorcée par le gouvernement du Québec prévoit de nombreux changements pour tous les usagers de la route. Les dernières modifications remontaient aux années 1980. Les cyclistes notamment sont appelés à se familiariser avec de nouvelles règles.

Voyez quelques recommandations pour utiliser de façon légale votre cellulaire au volant en vertu des nouvelles règles. Photo : iStock / ozanuysal

Quatre façons légales d'utiliser son cellulaire au volant



De nouvelles règles entourant l'utilisation du cellulaire en auto entrent en vigueur. Les amendes maximales sont multipliées par six et la nouvelle réglementation s'applique désormais à tous les appareils électroniques dotés de fonctions de transmission. Le cellulaire en voiture peut être utilisé de certaines façons dans le respect des règles.

Le bateau de Philippe Couillard a coulé à la marina de Saint-Prime. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Le bateau de Philippe Couillard coule dans le lac Saint-Jean



Le bateau que l’ex-premier ministre Philippe Couillard utilise pour aller à la pêche a été retrouvé submergé dans le lac Saint-Jean. La Sûreté du Québec ouvre une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Elle confirme le lendemain qu’un bris mécanique de la pompe à eau a fait sombrer le bateau.

Des parapluies ont été distribués. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali Amor

4000 personnes sous la pluie pour l’ouverture du IKEA

L’ouverture de la succursale du géant suédois IKEA à Québec a fait courir les foules en août. Quelque 4000 personnes se sont massées dans le stationnement de l’entreprise malgré la pluie pour être aux premières loges de l’événement et dans l’espoir de profiter des rabais d’ouverture. IKEA est officiellement de retour dans la région de Québec après 20 ans d’absence. La succursale de Lebourgneuf avait fermé ses portes en 1996.

Carlos Desjardins, 20 ans, a été accusé de production, possession et distribution de pornographie juvénile à Québec Photo : Facebook/Carlos Desjardins officiel

Des victimes d'exploitation sexuelle sur les réseaux sociaux recherchées à Québec

En septembre, le Service de police de la Ville de Québec recherche des victimes potentielles d'un jeune homme arrêté pour production, possession et distribution de pornographie juvénile. Carlos Desjardins, 20 ans, très actif sur les réseaux sociaux, fait face à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile de même que de leurre sur une adolescente. La police pense que l’homme pourrait avoir fait d’autres jeunes victimes.

Carol Pelletier a plaidé coupable aux accusations Photo : Radio-Canada

Une fillette de 10 ans agressée par un sexagénaire



Un homme de 60 ans de Laurier-Station reconnaît avoir eu plusieurs rapports sexuels avec une fillette de 10 ans pendant près de deux ans et demi. Carol Pelletier a plaidé coupable à des accusations d'incitation et de contacts sexuels sur une mineure. L’audience sur la détermination de la peine aura lieu le 15 janvier.

La palissade est faite de bois et de terre. Photo : Courtoisie / Jacques Beardsell

Des fortifications de 1693 découvertes en excellent état à Québec



La nouvelle suscite beaucoup d’enthousiasme. Des fortifications datant de 1693 ont été découvertes en excellent état dans le Vieux-Québec. Beaucoup plus anciennes que les remparts observés actuellement dans le secteur de la place D’Youville, ces fortifications, que l'on surnomme la palissade de Beaucours, ont été retrouvées grâce à la construction d'un immeuble près d'une petite chapelle, rue Saint-Ursule.

Elizabeth Coulombe et Valérie Laliberté, cofondatrices de Tero Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Coup de pouce pour révolutionner le compostage à domicile

La jeune entreprise en démarrage Tero, de Québec, qui a développé un appareil domestique permettant de transformer des matières compostables en fertilisant, cumule les prix et les subventions. Un coup de pouce pour poursuivre les démarches vers la commercialisation.