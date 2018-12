Temps de préparation : 40 min

Temps de cuisson : 3 h 30 min

Temps de trempage : 2 jours

Portions : de 10 à 12

INGRÉDIENTS

Dinde

1 dinde d’environ 6 kg (13 lb) (voir note)

30 ml (2 c. à soupe) de sel fin (15 ml + 15 ml)

1 citron, coupé en deux

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

5 ml (1 c. à thé) de poivre rose, moulu

5 ml (1 c. à thé) de coriandre moulue

1 ml (1/4 c. à thé) de gingembre moulu

1 ml (1/4 c. à thé) de clou de girofle moulu

55 g (1/4 tasse) de beurre non salé

10 oignons, pelés et coupés en deux

125 ml (1/2 tasse) d’eau

30 ml (2 c. à soupe) de miel

Sauce

4 gousses d’ail, hachées

55 g (1/4 tasse) de beurre non salé

40 g (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie

1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet

1 litre (4 tasses) de bouillon de bœuf

90 ml (6 c. à soupe) de bourbon ou de whisky

15 ml (1 c. à soupe) de miel

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

5 ml (1 c. à thé) de poivre rose, moulu

5 ml (1 c. à thé) de coriandre moulue

1 ml (1/4 c. à thé) de gingembre moulu

1 ml (1/4 c. à thé) de clou de girofle moulu

Sel, au goût

Poivre, au goût

PRÉPARATION

Dinde

1. Dans un grand plat en verre ou en céramique, déposer la dinde, poitrine vers le haut.

2. Saupoudrer la moitié du sel sur la peau de la dinde. Frotter l’extérieur et l’intérieur de la dinde avec la partie coupée du citron pendant 2 minutes. Ajouter le reste du sel en insistant bien sur la poitrine. Couvrir de pellicule plastique et réfrigérer 48 heures.

3. Placer la grille au tiers inférieur du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

4. Dans un bol, mélanger les épices.

5. Dans une petite casserole, fondre le beurre à feu moyen. Ajouter les épices. Poursuivre la cuisson 30 secondes. Réserver le beurre aux épices.

6. Dans une grande rôtissoire, déposer la dinde, poitrine vers le haut. Bien éponger la peau de la dinde avec du papier absorbant. Farcir l’intérieur de la dinde avec 3 demi-oignons. Attacher les pattes de la dinde avec de la ficelle. Badigeonner de beurre aux épices toute la surface de la dinde. Placer le reste des oignons autour de celle-ci.

7. Cuire au four 90 minutes. Ajouter l’eau dans le fond de la rôtissoire. Poursuivre la cuisson 1 heure. À l’aide d’un pinceau, badigeonner la dinde avec le miel et poursuivre la cuisson 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la cuisse, sans toucher l’os, indique 82 °C (180 °F). Réserver la dinde sur une grande assiette, au chaud. Dégraisser et réserver le jus de cuisson pour la sauce.

Sauce

8. Dans une grande casserole à feu moyen, dorer l’ail dans le beurre. Ajouter la farine et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le mélange prenne une teinte dorée, en remuant continuellement.

9. Ajouter les bouillons, le bourbon, le miel et les épices. Porter la sauce à ébullition en remuant avec un fouet et laisser réduire jusqu’à ce qu’elle épaississe. Ajouter le jus de cuisson. Saler et poivrer.

10. Servir la dinde avec la sauce. Délicieux avec la farce au porc et aux pommes à la mijoteuse ou la salade de chou à la betterave et à la grenade.

Note

L’étape de salage peut être faite sur une dinde fraîche ou congelée. On la laisse donc décongeler et saumurer à sec en même temps au réfrigérateur.

Bon avec...