16 photos sélectionnées parmi 181 photos produites par les élèves en photographie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir orneront les murs du centre.

La chef aux soins infirmiers du Centre d'hébergement Cloutier-du-Rivage, Manon Doucet, croit que le projet aura un impact positif pour les résidents.

« Ce que l’on veut, c’est que notre milieu de vie ressemble le plus possible à un milieu de vie naturel, explique-t-elle. Des photos, on en a chez nous; ici aussi, nous avons des photos. »