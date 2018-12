Un texte de Charlotte Dumoulin

Le gouvernement de Rachel Notley a lancé cet avis d'expression d'intérêt mardi lors d'une conférence de presse. Les entreprises ont jusqu'au 8 février prochain pour manifester leur intérêt.

La première ministre est ouverte à différentes ententes, mais « le projet doit être bon pour l'Alberta et garantir un retour en investissement pour les Albertains », assure-t-elle.

Le gouvernement sait que certaines entreprises sont déjà intéressées par un tel projet. À l'heure actuelle, quatre raffineries fonctionnent dans la province.

« Notre but ultime est que plus de nos produits soient raffinés ici », dit la première ministre.

En octobre, le prix du baril canadien et celui du baril américain avaient atteint une différence record de 50 $ en raison notamment de la surproduction de pétrole dans la province et du manque de capacité dans les pipelines au pays.

Selon le gouvernement de l'Alberta, cet écart entre les prix de barils représentait 80 millions de dollars en perte chaque jour pour l'économie canadienne.

Rachel Notley n'a pas mâché ses mots mardi en répliquant au premier ministre du Québec qui a qualifié le pétrole albertain d'« énergie sale » cette semaine.