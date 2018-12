Le budget de capital déposé l’an dernier par l’ancien gouvernement libéral s’élevait à 815 millions de dollars. Le gouvernement Higgs espère que son budget d’immobilisations de 600,6 millions de dollars pour l’exercice 2019-2020 l’aidera à rétablir l’équilibre des finances publiques.

Déposé chaque automne, ce budget comprend les sommes consacrées aux infrastructures publiques.

Un peu plus de 60 millions de dollars sont prévus pour les écoles. Cela comprend la construction de deux écoles, soit une francophone à Moncton et une anglophone à Hanwell. Elles accueilleront dans les deux cas des élèves de la maternelle à la huitième année. De plus, 4 millions de dollars serviront à des travaux d’amélioration des campus du Collège communautaire.

Les fonds consacrés à l’entretien, la rénovation, l’agrandissement et à d’autres travaux d’amélioration des hôpitaux s’élèvent à 123,8 millions de dollars.

