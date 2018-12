Avec les informations de Piel Côté

Cette somme provient du Fonds de développement rural. Quatre projets ont reçu près de 60 % du financement.

Il s'agit de l'agrandissement du parcours d'hébertisme du parc Joannès, de l'achat de canons à neige et de modules de parcs à neige au Mont Kanasuta, ainsi que de l'aménagement d'un terrain multifonctionnel à Beaudry.

Ces trois projets ont reçu 15 000 $ chacun.

Le dernier projet, pour un montant de plus de 23 000 $, les bibliothèques de Cloutier et de Mont-Brun subiront une cure de rajeunissement.