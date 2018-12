Temps de préparation : 50 min

Temps de cuisson : 2 h

Temps de refroidissement : 2 h

Portions : 10

INGRÉDIENTS

Meringue

5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs

5 ml (1 c. à thé) de vinaigre blanc

2 blancs d’œufs, tempérés 20 minutes

105 g (1/2 tasse) de sucre

Curd à la framboise

30 ml (2 c. à soupe) de sucre

5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs

2 jaunes d’œufs

60 ml (1/4 tasse) de purée de framboises sans pépins

30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron

Garniture

125 ml (1/2 tasse) de crème 35 %

15 ml (1 c. à soupe) de sucre

135 g (1 tasse) de framboises fraîches, coupées en deux si elles sont grosses

85 g (1/2 tasse) de grains de grenade

PRÉPARATION

Meringue

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 95 °C (200 °F). Tapisser une plaque à biscuits de papier sulfurisé. À l’aide d’un crayon, tracer un cercle de 23 cm (9 po) de diamètre au verso du papier.

2. Dans un petit bol, délayer la fécule dans le vinaigre.

3. Dans un bol, fouetter les blancs d’œufs au batteur électrique jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. Ajouter le sucre en fine pluie en continuant de fouetter, jusqu’à l’obtention de pics fermes. Incorporer délicatement le mélange de fécule. Transvider dans une poche à pâtisserie munie d’une douille unie.

4. Sur le papier sulfurisé, façonner 10 boules de meringue à l’intérieur du cercle de manière à former une couronne. À l’aide d’une cuillère, former un creux au centre de chaque boule.

5. Cuire au four 2 heures ou jusqu’à ce que la meringue soit sèche et se décolle du papier. Éteindre le four et laisser sécher la meringue 2 heures en laissant la porte du four entrouverte à l’aide d’une cuillère de bois. Laisser refroidir sur la plaque.

Curd à la framboise

6. Pendant que la meringue sèche, dans une casserole hors du feu, mélanger le sucre et la fécule de maïs. Ajouter les jaunes d’œufs, la purée de framboises et le jus de citron. Bien mélanger au fouet. Porter à ébullition à feu moyen en remuant continuellement et en raclant le fond et les parois de la casserole jusqu’à ce que le mélange épaississe. Retirer du feu. Passer la crème pâtissière au tamis, au besoin.

7. Verser dans un bol et couvrir la surface du curd directement d’une pellicule plastique. Laisser tiédir et réfrigérer 30 minutes ou jusqu’à refroidissement complet.

Montage

8. Dans un bol, fouetter la crème avec le sucre jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes.

9. Déposer la meringue sur une assiette de service. Répartir la crème fouettée dans les creux de la meringue. Ajouter le curd à la framboise, puis parsemer des framboises et des grains de grenade.