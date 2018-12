Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 5 min

Portions : 24

INGRÉDIENTS

1 grosse orange

1 petite gousse d’ail, hachée finement

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive, divisée en trois

4 pistils de safran

5 ml (1 c. à thé) de paprika doux

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

340 g (3/4 lb) de crevettes 20-40 décortiquées et déveinées

Sel, au goût

Poivre, au goût

Petites feuilles de menthe, pour la présentation

PRÉPARATION

1. Sur un plan de travail, couper les deux extrémités de l’orange et déposer à plat. Couper la pelure le plus près possible de la chair. Il ne doit rester aucune membrane blanche. Glisser ensuite la lame du couteau entre chacune des membranes afin de retirer les suprêmes. Couper chaque suprême en 3 segments. Réserver.

2. Dans une petite casserole, dorer l’ail dans 15 ml (1 c. à soupe) d’huile à feu moyen-élevé. Ajouter le safran et la moitié du paprika, puis déglacer avec le jus de citron.

3. Dans un grand bol, mélanger les crevettes avec le reste du paprika et 15 ml (1 c. à soupe) de l’huile. Saler et poivrer.

4. Dans une grande poêle antiadhésive, dorer à feu moyen-élevé la moitié des crevettes à la fois, 30 secondes de chaque côté, dans le reste de l’huile. Remettre toutes les crevettes dans la poêle. Hors du feu, verser la sauce et bien enrober les crevettes.

5. Sur de petites brochettes, enfiler les feuilles de menthe, les segments d’orange et les crevettes.