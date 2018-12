Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 5 min

Temps de réfrigération : 2 h

Un apéritif pour 6 à 8 personnes

INGRÉDIENTS

Fromage

225 g (8 oz) de fromage cheddar fort, râpé

115 g (4 oz) de fromage à la crème, tempéré

15 ml (1 c. à soupe) de piment jalapeño épépiné et haché

10 ml (2 c. à thé) d’oignon vert haché

Garniture

Huile de canola pour la friture

1 échalote française, pelée et coupée en fines rondelles

30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie

Sel et poivre

40 g (1/3 tasse) de pacanes grillées, hachées finement

45 g (1/4 tasse) de grains de grenade

45 ml (3 c. à soupe) de coriandre fraîche ciselée

Croûtons de pain grillé ou craquelins, au goût

PRÉPARATION

Fromage

1. Au robot culinaire, réduire les fromages en pâte lisse. Incorporer le piment et l’oignon vert en mélangeant quelques secondes à la fois. Transférer le mélange de fromages dans un bol et couvrir d’une pellicule de plastique. Réfrigérer au moins 2 heures.

Garniture

2. Dans une petite casserole, chauffer environ 2,5 cm (1 po) d’huile. Tapisser une assiette de papier absorbant. Réserver.

3. Enrober les échalotes de farine et les secouer pour en retirer l’excédent. Frire les échalotes jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et légèrement dorées. Égoutter sur le papier absorbant. Saler et poivrer. Réserver.

4. Déposer les pacanes sur une assiette. Avec les mains, former une grosse boule avec le fromage et bien l’enrober de pacanes. Réfrigérer jusqu’au moment de servir.

5. Placer la boule de fromage au centre d’une petite assiette. Laisser tempérer 15 minutes. Au moment de servir, garnir de grenade, de coriandre et d’échalotes frites. Servir avec des croûtons de pain grillé ou des craquelins.