Frédéric Lebel explique cette décision par la chute rapide et prononcée des marchés du bois, tant canadien qu’américain, depuis la mi-août. Même si le marché s’est amélioré un peu depuis les dernières semaines, on n’a pas d’indication que les prix vont revenir à des niveaux plus viables pour nous , explique-t-il. Donc on a dû regarder comment faire pour réduire la production et l’usine de Cap-Chat est arrivée en premier parce qu’elle est la plus éloignée.

Il espère pouvoir reprendre les activités en mai. L’arrêt de production touche 20 employés à Cap-Chat et 29 à Biencourt.

La scierie du Groupe Lebel à Cap-Chat Photo : Radio-Canada

Les coûts de production sont assez élevés à Cap-Chat, malgré tout le travail qu’on a fait au cours des dernières années pour l’amener là où elle devrait être. Frédéric Lebel, président-directeur général du Groupe Lebel

Quant à l’usine de Biencourt, M. Lebel dit qu'elle est assez vieille, ce qui justifie sa fermeture, selon lui. Il mentionne aussi que son entreprise n’est pas la seule au Canada à annoncer des fermetures. Il y a aussi de nos concurrents de l’Ouest canadien , précise-t-il.

À l'usine de Squatec, le Groupe Lebel a récemment automatisé ses équipements. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, estime que les élus locaux et régionaux doivent se mobiliser avec les dirigeants du Groupe Lebel pour trouver des façons de rentabiliser l’usine de Cap-Chat. Je ne pense pas qu’on puisse la rentabiliser à long terme en ayant uniquement des activités de sciage , dit-il.

Il faut voir ce qu’on pourrait faire avec les écorces et avec les copeaux, par exemple, comment un peu donner une valeur ajoutée à cette usine-là. C’est ça qu’il faut faire. Allen Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

Mille personnes travaillent pour le Groupe Lebel.

D'après les informations de Jean-François Deschênes