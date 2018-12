Dans son plus récent rapport, la vérificatrice provinciale de la Saskatchewan soulève plusieurs inquiétudes au sujet des hôpitaux de Regina et des soins de santé. Judy Ferguson estime que du travail reste à faire dans la prévention et le contrôle des infections contractées à l'Hôpital général de Regina et l'Hôpital Pasqua, ainsi que dans l'analyse et le diagnostic des biopsies dans les laboratoires de Regina et de Saskatoon.