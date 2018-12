Temps de préparation : 1 h

Temps de cuisson : 1 h 30 min

Temps de réfrigération : 1 h

Portions : de 10 à 12

Se congèle

INGRÉDIENTS

Pâte semi-feuilletée

300 g (2 tasses) de farine tout usage non blanchie

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

225 g (1 tasse) de beurre froid non salé, coupé en fines tranches

150 ml (2/3 tasse) d’eau glacée

Pain de viande

6 carottes, pelées

2 oignons, hachés

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

20 biscuits soda, émiettés finement

2 œufs

125 ml (1/2 tasse) de lait

450 g (1 lb) de cerf haché ou de bœuf haché

450 g (1 lb) de porc haché

35 g (1/2 tasse) de fromage parmesan frais, râpé

5 ml (1 c. à thé) de sel

2,5 ml (1/2 c. à thé) de garam masala

Dorure

1 œuf

30 ml (2 c. à soupe) de lait

PRÉPARATION

Pâte semi-feuilletée

1. Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Ajouter le beurre l'écraser dans la farine du bout des doigts jusqu’à ce qu’il ait la grosseur de petits feuillets. Ajouter graduellement l’eau et mélanger juste assez pour humecter les ingrédients secs tout en laissant les morceaux de beurre apparents. La pâte sera molle et très humide.

2. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte en un rectangle de 33 x 20 cm (13 x 8 po). Avec un pinceau, retirer l’excédent de farine. Plier la pâte en trois sur la largeur. Plier la pâte en deux dans l’autre sens afin de former un carré de pâte. Envelopper de pellicule plastique. Réfrigérer 1 heure ou jusqu’à ce que la pâte soit ferme.

Pain de viande

3. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les carottes jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égoutter et laisser tiédir.

4. Dans une poêle à feu moyen, attendrir les oignons dans l’huile. Laisser tiédir.

5. Dans un bol, mélanger les biscuits soda, les œufs et le lait. Ajouter les oignons et le reste des ingrédients, sauf les carottes. Bien mélanger avec les mains jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Poivrer. Réserver.

Montage

6. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Beurrer un moule à pain de 25 x 10 cm (10 x 4 po) d’une contenance de 1,5 litre (6 tasses) et tapisser de papier sulfurisé (papier parchemin) en le laissant dépasser sur deux côtés.

7. Dans un bol, mélanger l’œuf et le lait de la dorure. Réserver.

8. Sur un plan de travail fariné, abaisser les trois quarts de la pâte en un rectangle de 43 x 30 cm (17 x 12 po) à une épaisseur de 3 mm (1/8 po). Foncer le moule en laissant retomber la pâte de 2,5 cm (1 po) sur chaque côté. Couper l’excédent de pâte. Abaisser le reste de la pâte en un rectangle de 28 x 13 cm (11 x 5 po).

9. Répartir le quart du mélange de viande dans la croûte. Déposer deux carottes. Répartir le reste de la viande en alternant avec le reste des carottes. Terminer avec le mélange de viande. Badigeonner le pourtour de la pâte de dorure et couvrir de la seconde abaisse. Faire quelques incisions dans la pâte. Sceller les bordures ensemble et badigeonner de dorure. Congeler à cette étape, si désiré.

10. Déposer le pâté sur une plaque de cuisson. Cuire au four 1 h 30 ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré au centre du pâté indique 82 °C (180 °F). Laisser reposer 10 minutes avant de démouler et de trancher. Servir avec la sauce au vin rouge et aux lardons (voir recette).

Note

Voyez notre technique pour préparer un pain de viande en croûte.

https://www.ricardocuisine.com/videos/viandes/3063-comment-preparer-un-pain-de-viande-en-croute