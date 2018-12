Le rapport publié mardi par Michael Pickup fait suite au scandale qui a entraîné le congédiement de deux anciens cadres supérieurs.

Une enquête menée par CBC l'an dernier a révélé que la PDG, Tracy Kitch, avait réclamé des milliers de dollars en dépenses personnelles à l'hôpital et que le directeur financier, Stephen D'Arcy, l'avait aidé à modifier ses dépenses pour les minimiser.

Tracy Kitch a démissionné en septembre 2015, et a notamment été accusée de fraude en octobre dernier. Stephen D’Arcy a également été accusé pour sa part d’abus de confiance, d’utilisation non autorisée d’un ordinateur et de méfait à l’égard de données informatiques.

L'ancienne présidente-directrice générale du Centre de santé IWK d'Halifax fait face à des accusations de fraude et d'abus de confiance. Photo : Radio-Canada/CBC

Selon Michael Pickup, aucune disposition couvrant la fraude n'était en place à l'époque des faits qui ont mené à ces accusations et les mesures de contrôle financier qui existaient n'étaient pas efficaces.

Je reconnais l'importance du IWK pour ceux et celles qui reçoivent ses services. Ce rapport ne remet pas en question la qualité des soins de santé qui sont offerts, précise M. Pickup. Toutefois, j'ai été consterné par l'ampleur et de la gravité des lacunes dans la gestion et les contrôles financiers de base au IWK , écrit-il.

Il attribue la responsabilité des lacunes dans les contrôles financiers à l’hôpital au conseil d’administration de l’établissement qui n'a pas favorisé une culture de promotion de la responsabilité pour le fonctionnement des contrôles internes .

Son rapport contient en tout 19 recommandations que le gouvernement McNeil a déjà accepté de mettre en oeuvre.