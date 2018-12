La fierté de recevoir ce prix est d’autant plus grande puisque c’est la première fois que ce prix est remis à une entreprise touristique et québécoise et la deuxième fois à une entreprise canadienne. Air Canada ayant mérité cet honneur précédemment , soutient la directrice générale du Parc, Caroline Sage.

C'est la European Society for Quality qui est l'organisation derrière ce prix. Elle reconnaît au niveau international, les organisations, les entreprises et les administrations publiques qui ont démontré un leadership exceptionnel en prenant des mesures novatrices pour améliorer et faire avancer le développement de la qualité .

L’activité rayonne à l’internationale depuis sa création en 2014 et le prix du Best Quality Leadership Award nous confirme que cinq saisons plus tard, nous sommes toujours les leaders des activités nocturnes. C’est immensément stimulant pour les années à venir , a-t-elle ajouté.

La cérémonie s'est déroulée en présence de délégations provenant de 48 pays.