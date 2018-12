Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 7 min

Portions : 12

INGRÉDIENTS

Beignes

150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

1 ml (1/4 c. à thé) de sel

60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale

85 g (6 c. à soupe) de cassonade légèrement tassée

5 ml (1 c. à thé) de cacao

2,5 ml (1/2 c. à thé) de colorant alimentaire rouge en gel

1 œuf

125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature

Glaçage

65 g (1/2 tasse) de sucre à glacer

10 ml (2 c. à thé) de lait

PRÉPARATION

Beignes

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). Beurrer généreusement et fariner un moule à beignes à 12 cavités.

2. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel.

3. Dans un autre bol, fouetter l’huile avec la cassonade, le cacao et le colorant au batteur électrique. Ajouter l’œuf et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Incorporer les ingrédients secs en alternant avec le yogourt.

4. Transvider dans une poche à pâtisserie munie d’une douille unie. Répartir la pâte dans les cavités.

5. Cuire au four 7 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre d’un beigne en ressorte propre. Démouler en renversant les beignes sur du papier sulfurisé déposé sur une grille. Laisser refroidir complètement.

Glaçage

6. Dans un bol, mélanger le sucre à glacer avec le lait. Verser le glaçage en filet sur les beignes. Les beignes sont meilleurs le jour même.