L’administration municipale soutient que plus de 1600 dossiers font l'objet d'une étude et que des actions ont été entreprises pour sévir contre les contrevenants : 363 cas font l’objet d’une enquête, 126 contraventions ont été remises et trois permis ont été suspendus.

Les propriétaires et les locataires principaux peuvent afficher leurs résidences primaires sur des plateformes telles que Airbnb en payant 56 $ une seule fois et 49 $ en frais de permis par année.

Le règlement a été adopté le 19 avril dernier, mais est entré officiellement en vigueur le 31 août.

Le maire Kennedy Stewart soutient dans une déclaration que plus de la moitié de la population de Vancouver loue sa résidence et qu’il est donc capital d’augmenter l’offre de logements à louer.