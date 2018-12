Un texte de Camille Feireisen

Le programme NextGenBuilders mettra en contact de jeunes Noirs avec des mentors, professionnels expérimentés des métiers de la construction.

Nous sommes en train de travailler avec les syndicats pour créer des opportunités et d'identifier des travailleurs plus expérimentés dans l'industrie pour parrainer ces jeunes apprentis , précise la directrice de Toronto Community Benefits Network, Rosemarie Powell.

L'autre programme, Black Youth Dreammakers (BYD), identifiera quant à lui des entreprises locales dirigées par de jeunes professionnels noirs qui travaillent dans les ressources humaines et pourraient avoir plus d'occasions de travailler sur de grands projets de construction.

On est en train de développer une stratégie pour aider à recruter des entrepreneurs des communautés locales, afin qu'ils sachent qu'il y a des possibilités d'emplois et comment se présenter pour les saisir , précise Mme Powell.

Pour mettre sur pied ces deux initiatives de mentorat, l'organisme s'est mis en partenariat avec LiUNA African-American Caucus, une organisation visant à améliorer le statut socio-économique et éducatif des personnes issues des minorités visibles.

Une communauté sous-représentée dans ce secteur

Le milieu de la construction recrute et les travaux vont bon train dans la Ville Reine, estime Mme Powell. Elle cite en exemple le projet de construction du train léger sur rail Eglinton Crosstown, évalué à 8,25 milliards de dollars et représentant plus de 3500 possibilités de stages d'apprentissage et d'emplois.

Malheureusement dans l'industrie il n'y a pas beaucoup de diversité. Quand on voit l'industrie de la construction maintenant il n'y a qu'environ 1,2 % de personnes issues des minorités visibles qui y travaillent. On veut changer ça. Rosemarie Powell, directrice de Toronto Community Benefits Network

Elle se réjouit toutefois que le gouvernement ontarien ait donné une enveloppe de 47 millions de dollars dans son Plan d'action pour les jeunes Noirs en 2017. Cet argent permet notamment aux organismes communautaires comme le sien de développer leurs infrastructures.

L'organisation Toronto Community Benefits Network a d'ailleurs reçu 250 000 $ pendant trois ans qui permettent de financer ces deux programmes.