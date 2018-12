Temps de préparation : 25 min

Temps de cuisson : 11 min

Portions : 24

INGRÉDIENTS

Pitas croustillants

2 pains pitas d’environ 18 cm (7 po) de diamètre

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Note. Si vous souhaitez cuisiner chacune des trois recettes, triplez la quantité de pains pitas et d'huile d'olive afin d'obtenir 72 portions.

Fromage bleu, poire et noix

85 g (3 oz) de fromage Gorgonzola sans la croûte, ramolli

45 ml (3 c. à soupe) de crème 35 %

1 poire, épépinée, coupée en 24 morceaux et légèrement citronnée

50 g (1/2 tasse) de noix de Grenoble grillées

Figues et prosciutto

4 figues, coupées en 6 quartiers chacune

5 ml (1 c. à thé) de miel

5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive

125 ml (1/2 tasse) de fromage mascarpone, tempéré

6 fines tranches de prosciutto, coupées en 4 morceaux chacune

24 feuilles de roquette

Pizza toute garnie

30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates

10 ml (2 c. à thé) d’huile d’olive

5 ml (1 c. à thé) de vinaigre balsamique

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’origan séché

1 petite gousse d’ail, hachée

24 fines tranches de champignons blancs

24 fines tranches de pepperoni ou de saucisson

24 tranches de bocconcini cocktail

24 petites lanières de poivron vert

PRÉPARATION

Pitas croustillants

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé ou d’un tapis en silicone.

2. Séparer les pains pitas en deux afin d’obtenir 4 disques. À l’aide d’un emporte-pièce de 5 cm (2 po) de diamètre, découper de petits disques de pain pita dans chaque moitié. Conserver les retailles pour un autre usage. Répartir sur la plaque. Huiler, saler légèrement et poivrer.

3. Cuire au four 6 minutes ou jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer. Laisser tiédir, puis ajouter les garnitures de votre choix.

Fromage bleu, poire et noix

4. Déposer le fromage et la crème dans un bol. Fouetter au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Répartir le mélange de fromage sur les pitas. Garnir de poire et de noix.

Figues et prosciutto

5. Dans un bol, mélanger délicatement les figues avec le miel et l’huile. Répartir le mascarpone sur les pitas. Saler légèrement et poivrer. Replier les tranches de prosciutto sur elles-mêmes et les déposer sur le mascarpone. Garnir de figues et de roquette.

Pizza toute garnie

6. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Déposer les pitas sur la plaque. Dans un petit bol, mélanger la pâte de tomates, l’huile, le vinaigre balsamique, l’origan et l’ail. Saler légèrement et poivrer. Répartir la sauce tomate sur les pitas. Garnir du reste des ingrédients. Cuire au four 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage commence à fondre.