Pour la première fois, des chercheurs ont estimé l'ampleur de cette vie profonde dite « intraterrestre ».

Des centaines de chercheurs internationaux membres du Deep Carbon Observatory (observatoire du carbone en profondeur) ont publié, à l'occasion du sommet américain de géophysique à Washington, la somme de leurs travaux, estimant que la vie profonde représentait une masse de 15 à 23 milliards de tonnes de carbone, soit 245 à 385 plus que celle des 7 milliards d'humains.

Cela n'avait jamais été quantifié. Auparavant, la communauté scientifique ne disposait que d'observations ponctuelles.

Les chercheurs de cette collaboration internationale de dix ans ont réalisé des centaines de forages sous les continents et les océans.

Un bateau japonais a foré 2,5 km sous le plancher océanique, lui-même à 1,2 km sous la surface, capturant dans ses carottes des microbes jamais observés auparavant vivant dans une couche de sédiments vieille de 20 millions d'années.