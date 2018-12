En compagnie d'enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le DPCP rencontre mardi les plaignantes dans le dossier de l'ancien magnat de l'humour afin de les informer du statut de leurs plaintes déposées contre l'homme de 64 ans.

Gilbert Rozon sera ainsi fixé sur son sort, du moins en matière criminelle, d'ici la fin de la journée, mardi.

Quelque 15 mois après le dépôt de nombreuses plaintes contre le fondateur du Festival Juste pour rire dans la foulée du mouvement #MoiAussi, les plaignantes sauront si le DPCP dispose de suffisamment d’éléments pour déposer des accusations criminelles.

Les enquêtes sont terminées depuis le mois de mai, mais les procureurs devaient se prononcer sur la pertinence de déposer des accusations en regard de la preuve amassée.

Des dossiers complexes

Une trentaine de plaintes auraient été déposées contre M. Rozon, mais certaines n’ont pu être traitées par le SPVM, puisque les faits reprochés se sont déroulés à Paris.

Or, le service de police montréalais n’a aucune compétence pour intervenir en France.

Autre difficulté dans ce dossier, dans plusieurs cas, les événements se seraient produits il y a de nombreuses années. L’absence de « matériel direct », comme des analyses sanguines ou des prélèvements médicaux, est un autre élément qui complexifie le travail du DPCP, selon l’ancien inspecteur des crimes majeurs du SPVM Guy Ryan.

De plus, le recours collectif entrepris au civil complique également les choses pour les procureurs, puisque les victimes alléguées pourraient avoir communiqué entre elles avant un éventuel procès criminel. M. Ryan expliquait à Radio-Canada, en mai dernier, qu’une telle supposition pourrait être considérée comme une « contamination de la preuve » et ainsi en alourdir le fardeau.

En octobre 2017, le quotidien Le Devoir et la chaîne de radio 98,5 publiaient les témoignages de neuf femmes qui racontaient avoir été harcelées ou agressées par Gilbert Rozon. Certaines présumées victimes ont par la suite porté plainte au SPVM.

Les « Courageuses » réclament 10 millions

En matière civile, une action collective autorisée par la Cour supérieure du Québec le 22 mai dernier se poursuit. Les plaignantes, qui se surnomment « Les Courageuses », réclament 10 millions de dollars à M. Rozon, qu’elles accusent d’avoir posé des gestes à caractère sexuel contre elles.

Selon le groupe, M. Rozon aurait fait au moins 20 victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016, ce que réfute fermement le producteur déchu.

La comédienne Patricia Tulasne, qui est la représentante du groupe des « Courageuses », a d'ailleurs confirmé mardi, lors d'un bref entretien téléphonique avec La Presse canadienne, qu'elle rencontrera un procureur plus tard en journée et que les avocats des plaignantes feront ensuite part de leur réaction.

Mme Tulasne, qui est la seule personne identifiée jusqu'ici parmi les « Courageuses », ne fera aucun commentaire pour le moment.

Du côté de Gilbert Rozon, la firme de communication qui le représente, Public stratégies et conseils, a fait savoir qu'il n'y aurait pas de commentaire non plus.